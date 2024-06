Aldán y O Hío viven un bum de viviendas turísticas que se reflejan en los presupuestos

En los cálculos que el gobierno local de Cangas tiene hechos para los presupuestos de 2024, y que tiene intención de llevar a pleno a mediados de este mes de junio para su aprobación, figura un incremento en el área de Urbanismo como consecuencia a la animación que vive el sector de la construcción, y como consecuencia, sobre todo, de la construcción de vivienda turística, además de la unifamiliar.

En el rural se sigue construyendo. De hecho, en la junta local de gobierno de ayer se aprobaron casi una decena de licencias de obra. Por contra, la vivienda colectiva no se activa, como ocurre, sin embargo en los municipios vecinos de Moaña y de Bueu. Se sigue construyendo un edificio en la calle Concepción Arenal y el Concello de Cangas había dado también licencia para otro en las inmediaciones de la rotonda de O Gordo y que promocionaba la misma empresa que el que se levanta en Concepción Arenal. Por alguna razón, la construcción del segundo no e activó, a pesar de que la demanda en Cangas es muy grande. A largo plazo está el PERI de la Unidad de Actuación Número 5, en Altamira, que promociona Aliseda.

Según los datos que maneja el Concello, hay un bum de construcción de viviendas turísticas en la actualidad. Algunos de estos complejos que se construyen por módulos se abrirán este mismo verano, pero llueven solicitudes de empresas y particulares para la construcción de viviendas turística a través de módulos. Algunos son prefabricado y otros no. Ayer se otorgó licencia a uno de 4 módulos, pero los hay de hasta 12, como indica el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias. Todos en las parroquias de O Hío y Aldán. Son viviendas turísticas que se construyen atendiendo a la gran demanda que hay en la actualidad en Cangas, cuya oferta turística le supera y si bien es cierto que aporta a la población, no lo es menos que al Concello lo desencaja. La población se triplica, por lo tanto el servicio de recogida de basura no da abasto; tiene que aumentar el número de policías y contratar el balizamiento de las playas y los servicios de socorrismo. El gasto de todos estos servicios no retornan al Concello para mejorar la inquietud de las arcas municipales, como se quejaba la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) recientemente.

Mientras, pasaron dos meses y nada se sabe del cronograma que la empresa redactora del PXOM tenía que presentar al Concello. Ni se presentó aún ni fue solicitado.

