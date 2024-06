Alertan de que Moaña podrá quedar en verano sin consultas de tarde

La nueva concentración por la sanidad en Moaña, que ayer cumplió 131 semanas consecutivas ante la Casa do Mar, puso sobre la mesa la problemática con la que se enfrentan muchos centros de salud en verano con el cierre de turnos por la falta de médicos sustitutos. La alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, volvió a coger ayer las riendas de la concentración para trasladar lo que minutos antes le había comentado un vecino de que en el centro de salud estaban pensando en derivar a médicos del cupo de tarde en verano para las mañanas, con lo que sólo quedaría uno en este turno que cuando se fuera de vacaciones, el centro de salud quedará sin consultas en este turno. Santos alertó de que el Sergas puede estar planificando el cierre del centro de salud por las tardes en verano “y aquí estaremos para pararles lo pies”.

La alcaldesa, que volvió a reivindicar el regreso de las urgencias, el refuerzo de las ambulancias y que se cubran las vacantes de tarde, reprochó que la Consellería de Sanidade esté instalada “en un permanente verano porque venimos muchas veces al centro de salud por la tarde y no tenemos un médicos que nos asista, otros días nuestro médico no está y no tenemos quien la cubra”. Añadió que esta situación “nos hastía y desgasta y no permite que se nos preste una asistencia digna del siglo XXI, con una precarización de los recursos de Atención Primaria cada vez mayor. Y quien pagamos las consecuencias somos los vecinos y vecinas de Moaña, pero también de toda Galicia”.

La alcaldesa confirmó que este pasado viernes presentó la segunda solicitud de reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, desde que tomara posesión, para tratar de las reivindicaciones de Moaña y dijo que llevaban meses esperando, que aunque es cierto que cambió el conselleiro, no pueden seguir esperando más tiempo, ni de brazos cruzados y que van a seguir movilizándose “respondiendo en la calle lo que no nos responde la consellería”, como en paralelo presentando iniciativas institucionales para que Moaña tenga garantizado el derecho a la salud.

En la concentración intervino en representación de la Plataforma da Sanidade, Maricarmen Pastoriza, por ausencia de Gabriel Ferral, y se comunicó que la próxima concentración sería el jueves a las 12:00 ante la misma Casa do Mar, y no el domingo para no interrumpir las votaciones de las Elecciones Europeas, a las que animó la alcaldesa a participar.

Suscríbete para seguir leyendo