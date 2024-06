Vecinos de O Hío vuelven a reclamar la apertura del consultorio médico y Moaña el regreso de las urgencias

Colectivos vecinales de O Hío y políticos locales volvieron a concentrarse ayer ante el Consultorio de O Hío, en la Casa de La Unión, para exigir su reapertura y el regreso del médico. Insisten en recordar que hay unos terrenos que el Concello de Cangas había cedido en un anterior gobierno del BNG, bajo la alcaldía de Clara Millán, al Sergas en la parroquia para la construcción del nuevo centro de salud de Aldán-O Hío, y que desde hace años los cubre la maleza.

Los vecinos quieren que la Xunta les escuche y reflexione, al mismo tiempo que el “el PP de Cangas no siga empecinado en que lo que hacemos no tiene sentido”. Por eso que los colectivos de O Hío aseguran que no se cansarán de recordar que la preparación del bajo para albergar el consultorio de O Hío, cerrado desde la pandemia del COVID, fue ejecutado en el último mandato de José Enrique Sotelo y que en otros municipios de la provincia han reabierto consultorios médicos que estaban cerrados como éste de O Hío, por lo que reclaman el mismo trato.

Los vecinos realizan concentraciones quincenales por lo que la siguiente será el 15 de junio, a las 11:00 horas, delante del consultorio.

Por otra parte, los vecinos de Moaña vuelven a concentrarse hoy ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, que también se fueron de este centro de salud con la pandemia para quedar centralizadas en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas, así como otras mejoras como que se cubran todas las bajas y ausencias y el refuerzo de una ambulancia del 061 para O Morrazo.

Con la concentración de hoy se cumplirán 131 semanas consecutivas de protestas de los vecinos. Desde la Mesa Local da Sanidade siguen a la espera de una entrevista con el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, muy centrado ahora en la solución de cubrir las ausencias del personal sanitario durante el verano debido a los problemas de falta de sustitutos.