“Nosotras tenemos un proyecto para Cangas y la oposición quiere ofrecer caos”

Ficha personal Natural de Cangas. Nació en el año 1988. Está casada y es madre de dos hijos. Las pasadas elecciones municipales fueron las primeras en las que participó en una lista y lo hizo de cabeza de Lista. Es ingeniera Genética y tiene su propia empresa del sector.

La concejala y primera teniente de alcaldesa, la socialista Iria Malvido, es un remolino. Es muy difícil encontrarla parada. Solo los viernes cuando tiene horario para despachar con el público. Entiende de política, sabe escaparse de las preguntas insidiosas con facilidad y hace gala de esfuerzo, de trabajo. No es de las que van con la bandera del partido por delante y tiene a gala compartir el trabajo con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), sin pensar si puede haber coste electoral o no. Su piedra en el zapato no es el secretario xeral del PSOE de Cangas, Eugenio González, como cabría pensar por momentos y, por alguna razón, confía demasiado en que no va a haber problemas con AV para aprobar los presupuestos de 2024. No le importa tomar decisiones duras, valientes y no se corta al mencionar que la política es eso también. Ella también está a punto de cumplir un año en el gobierno.

–¿Se le está haciendo duro estos meses sin presupuesto para una una concejalia como la suya que no puede parar?

–Si para mí es muy complicado recibir a los vecinos, darles la razón en lo que piden y no poder hacer nada por falta de recursos. Para los vecinos es difícil entender como hay dinero para unas cosas y no para otras pero un concello funciona distinto a una casa. No tenemos una caja unica de la que vas sacando dinero. Tenemos pequeñas huchas para explicarlo de algún modo. Y las nuestras están llenas como si estuviéramos en la peor época COVID con todas nosotras encerradas en casa. Lo que nos lleva a no tener nada en la hucha de deportes, en cultura… porque el dinero está en las huchas COVID que a día de hoy no necesitamos.

–¿Espera que al final se apruebe el presupuesto? ¿Qué espera de AV?

–Creo que todas queremos que Cangas avance y la única forma es con un nuevo presupuesto. Victoria Portas nos pasó sus propuestas y prácticamente todo lo que nos pidió fue incluido o ya estaba incluido, al fin y al cabo todas somos de izquierdas. Es fácil entendernos

–¿Si o no a la moción de confianza si no se aprueba el presupuesto? No me sea demagoga.

-Creo que el presupuesto se va a aprobar, es un presupuesto negociado, no vamos a tener que llegar a ese punto. Lo que está claro es que a día de hoy no podemos gobernar un Concello con un presupuesto prorrogado. Así que tendremos que utilizar todos los recursos políticos que estén a nuestra mano.

–¿Cómo se gobierna con un tripartito en minoría?

–En el tripartito no tenemos ningún problema pero cuando tenemos que llevar algo a pleno para su aprobación, ahí es donde viene lo complicado. Porque es realmente difícil llegar a un acuerdo con la oposición. Para ellos cuando peor nos va a nosotras mejor. Siempre están intentando bloquear todo nuestro trabajo. Nos dicen una cosa en las reuniones y luego otra en pleno. Pero a esta parte ya estoy acostumbrada.

Iria Malvido en la alameda de Cangas. / Fdv

–¿Cómo es su relación con la alcaldesa?

–Maravillosa. Cada día una aprende mucho de la otra. Pero sobre todos nos respetamos. Eso es la base de todo. Nos gusta debatir siempre todos los temas, trabajamos como un equipo, ella me pregunta a mí sobre sus áreas y yo a ella sobre las mías.

–¿Tiene miedo a que se repita eso de que quien tiene la alcaldía eclipsa al final al partido con el que gobierna?

–No dedico mucho tiempo a pensar en eso. Paso todo el día intentado solucionar problemas y mejorar la vida d e la gente. Creo que al final el trabajo de cada día se verá recompensado, que la gente sabrá valorar lo que hago . Que verán el cariño y dedicación que tengo por este pueblo.

–¿Es consciente de que se pretende trasladar una imagen de caos en el Concello de Cangas? ¿De quién es la culpa, del gobierno o de la oposición?

–(Risas) De la oposición, como vamos nosotras a trasladar una imagen de caos. Eso no tiene sentido. Nosotras tenemos un proyecto para Cangas. Tenemos un camino y así lo estamos llevando a cabo poco a poco se verán los resultados.

–Se le culpa de mantener un fuerte carácter con colectivos y personal municipal.

– Mi carácter consiste en reunirme con todo el mundo. Escuchar, escuchar y escuchar. Y también hablar siempre en defensa del interés público, que es el de Cangas. A veces hay personas a las que no les gusta lo que se les dice. Pero incluso en esos casos hay que expresarse con respeto y convicción. La discrepancia es buena, pero cuando una se mete en política debe tener claros los objetivos y tomar decisiones con humildad, pero también con un punto de valentía. Acepto las críticas porque podemos tener ideas distintas. En lo que coincidiremos siempre es en buscar lo mejor para Cangas. Puedo equivocarme, como todo el mundo, pero estoy en esto porque quiero lo mejor para mis vecinos y vecinas.

–¿El grupo municipal está distanciado del secretario xeral del PSOE?

–No, no sé por qué puede dar esa sensación. Yo me reúno con el de forma regular y le pongo al día de todos los temas municipales.

–Abalo la culpó a usted de la tensión vivida el día de Santa Rita cuando él y otros compañeros suyos entraban en el Concello que estaba cerrado.

–Este es un asunto sin la menor relevancia política. Por lo tanto no ocupa mis pensamientos; creo que el señor Mario Abalo debería tener la suficiente madurez política como para saber el lugar que ocupa.

–Un presupuesto aprobado supondrá la estabilidad necesaria para empezar a gobernar ya a más amplio plazo.

–Ya estamos gobernando para un amplio plazo. El presupuesto serviría para poder hacer lo que los vecinos nos reclaman, desbrozar de forma regular, limpiar…Esperamos llegar a tener ese presupuesto aprobado para poder terminar este mandato cumpliendo nuestras metas.

–¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos? Pero no me haga propaganda.

–Sacar el contrato de desbroces de más de 100.000€euros para conseguir llegar a todas las calles de Cangas. Empezar la peatonaización de Eduardo Vicenti, que supondrá un cambio en la movilidad peatonal en Cangas. Contratar el proyecto del contorno del iIglesario de Hio. Arreglar la fuente de Maria Soliña, coronar una baldeadora y un vehículo para recoger la basura en parque y playas. Esto a corto plazo, a medio plazo conseguir renovar el parque de Aldán y uno nuevo en O Hío. Cambiar el césped del Alondras. Seguir apoyando el deporte de base. Conseguir canoas. Tengo una larga lista como puede comprobar.

–¿De qué se siente orgullosa hasta ahora en su etapa como teniente de alcaldesa?

–De las pequeñas cosas. Como limpiar la alameda de Aldán y la de Cangas y chorrear el casco urbano. Está limpieza supuso un gran cambio en esas zonas y así nos lo trasladaron los vecinos. El mantenimiento y cuidado de los espacios públicos son una prioridad. Por eso estamos arreglando las baldosas y volveremos a poner flores en las jardineras ; este tipo de cosas alegran el día a cualquiera. Luego estoy muy orgullosa de los proyectos de asfaltado que se presentan al Plan + Provincia. Esto supuso un esfuerzo titánico para llegar en plazo. Quiero agradecer desde aquí al personal técnico y a las trabajadoras del concello que lo hicieron posible. Pues tuvimos que trabajar día y noche para llegar en plazo,ya que empezamos de cero, Pero merecerá la pena cuando el proyecto esté ejecutado.

–¿Qué no lleva bien en el gobierno?

–Que mi familia y amigos sufran por lo que digan de mí. Normalmente las mentiras y bulos que expanden desde ciertos grupos son muy ofensivas. Siguen aplicando la política del fango. También me preocupan los problemas de los vecinos; dedico mucho tiempo y todos mis pensamientos a buscar fórmulas para solucionar todo lo que me piden.

