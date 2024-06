Loli, en el Número 1, legado de trabajo y vida

Nuestra querida compañera y amiga, Loli Estévez Lago, abandona esa voluntaria reclusión en el Juzgado Número 1 de Cangas para emprender un nuevo capítulo en su vida, llevándo consigo innumerables recuerdos compartidos, risas inagotables y una influencia positiva que ha dejado una huella imborrable en todos nosotros. Su carisma, inteligencia y generosidad la han convertido en una figura indispensable en nuestras vidas y se echará de menos su contagiosa simpatía. Con una mueca torcida porque se va y en un ambiente cargado de emociones, los funcionarios y demás profesionales que merodean día a día los juzgados, los que están en huelga y los que no, los jueces y los fiscales de la plaza despedieron a una compañera y, sin embargo, amiga, que diría el sabio. Su presencia ha sido un faro de luz en todos nosotros. Su partida deja un vacío, a la fuerza inmenso, y su recuerdo perdurará en nuestros corazones como testimonio de una vida que sabe a bondad, huele a sabiduría y se antoja cargada de amor.

Con la gravedad y pompa que la ocasión amerita, no podemos menos que tributar nuestro más sentido homenaje a una funcionaria cuya dedicación y celo han sido la envidia de sus pares y el baluarte de esta institución. Su partida deja un vacío insondable y un eco de su virtud dentro de los muros del Juzgado Nº 1 de Cangas, al que se le escapa una lágrima de tinta por su marcha. En ella,los compañeros hallamos no solo una funcionaria de excelsa competencia, sino una persona noble que ha prodigado generosidad y sabiduría a cuantos tuvieron el honor de cruzar sucamino. En su trato, afable y sagaz, hallamos ejemplo, y en su despedida, un motivo para la más honda reflexión sobre la efímera naturaleza del tiempo y la perpetuidad del deber cumplido. Durante años, Loli ha sido un pilar fundamental no solo en el Juzgado de Cangas, sino en el pueblo. Su dedicación y compromiso han sido fuente de inspiración para muchos. Siempre dispuesta a tender una mano amiga y a brindar apoyo incondicional; su espíritu altruista ha tocado innumerables vidas. La despedida no es fácil, pero encontramos consuelo en los momentos compartidos y en la certeza de que, aunque la distancia física nos separe, los lazos forjados permanecerán. Esta despedida marca el inicio de una nueva etapa tanto para Loli como para los que tuvimos el privilegio de conocerla. Pocas son las palabras que podamos dedicarle para rendir homenaje a lo que aquí deja y para desearle éxito en sus futuros emprendimientos. Desde aquí, todos los que han sido tocados por su presencia se unen para ser partícipes de su vida y de su inquebrantable espíritu. Agradecemos a Loli por su amistad, por los recuerdos y por haber sido una fuente constante de inspiración y fortaleza. Aunque sentiremos su ausencia_ya lo hacemos_ será muy difícil olvidarla, porque en su profesión legó trabajo, pero también enseñó vida.

