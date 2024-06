Sol, calor y viento del norte para la fiesta de las alfombras de Bueu

En Bueu ya se respira desde hace días en el ambiente el Corpus y su Festa das Alfombras, con la distinción de Festa de Turístico de Galicia. Alfombristas y vecinos trabajan en los materiales que a partir de esta tarde darán forma a los diseños que cubrirán el centro de la localidad. Este año se nota la falta de flor, especialmente hortensia, pero hay abundancia de margarita y la primavera ha sido generosa con el monte y el campo. Las restricciones de aparcamiento comenzarán por la mañana y desde las 18.00 horas el tráfico quedará cortado en las calles por las que discurrirá la procesión de mañana.

Bueu vive uno de sus fines de semana más intensos: el arte efímero de las alfombras del Corpus invadirá a partir de esta tarde el asfalto de las principales calles del centro urbano. En esta ocasión parece que no hay nada que temer por parte del cielo. No se espera lluvia, sino sol, calor... y ese viento del norte que tanto se deja sentir en Bueu. Ayudará a sobrellevar el calor, aunque habrá que extremar las precauciones para que no se lleve alguna alfombra antes de tiempo.

El Corpus este año coincide en una fecha un tanto temprana, algo que tiene repercusiones en algunos de los materiales que se usan. “Se nota que hay ausencia de flor, sobre todo de hortensia. Hay gente que este año la podó muy por abajo y ahora tarda en venir. A lo mejor si la fiesta fuese la semana que viene habría más flor porque siete u ocho días para una planta es mucho tiempo”, explican algunas alfombristas. Una situación común a otros lugares de Galicia, donde se han visto obligados a comprar flor.

Como contrapartida la meteorología de la primavera –con la combinación de lluvia, sol y calor– ha sido favorable para otros materiales que se sacan del monte y del campo. “Hay semillas, carrasca, una flor rojo que aquí llamamos escobillero o botellero porque es muy parecida al cepillo para limpiar las botellas... También hay mucho verde y margaritas”, apuntan.

En el local de la Asociación Cunhas y Flores, en la Praza Massó, ayer trabajaban a pleno rendimiento para contar hoy y mañana con todos los materiales necesarios. Hoy empezarán a trabajar muy temprano porque a partir de las 10.00 horas estarán con los más pequeños elaborando la alfombra escolar en la calle Eduardo Vincenti, a la altura del Concello de Bueu. En el resto del recorrido se prevé empezar a “agachar o lombo” a partir de las 18.00 horas, en cuanto las calles queden cortadas al tráfico. “Habrá quien comenzará temprano para luego hacer un intermedio para ver la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia a las 21.00 horas y luego volver al trabajo”, apuntan algunas personas con humor.

Desde el consistorio montaron ayer la exposición fotográfica con imágenes antiguas del Corpus, que se podrá ver en los jardines situados al lado de la iglesia. Desde la Concellería de Cultura se seleccionaron 25 fotos y en las vallas se dejó espacio para que vecinos y alfombristas puedan colgar más imágenes. Ayer también quedaron montadas y empezaron a funcionar las atracciones de feria en la explanada del Centro Social do Mar, que contribuyen a reforzar el ambiente festivo.

Una de las novedades de este año es que se convocaron ayudas económicas para incentivar la elaboración de alfombras entre vecinos y colectivos. El presupuesto es de 9.000 euros y en esta primera edición se presentaron una treintena de solicitudes.

La otra novedad está en las celebraciones religiosas. La misa solemne será a las 12.00 horas en la iglesia parroquial y está previsto que el atrio esté adornado con alfombras para la procesión que saldrá a continuación. La marcha por el centro del municipio será por la tarde, después de una celebración religiosa en la capilla de San José (al lado de la Escola Náutica) a las 18.00 horas. El recorrido será Pazos Fontenla. Francisco Escáneo, Montero Ríos, Eduardo Vincenti y regreso a la capilla por Pazos Fontenla.

Y para culminar la fiesta, una verbena con Los Españoles en la carpa de As Lagoas.

