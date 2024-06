Moaña aprueba por unanimidad el rechazo al nuevo parque eólico: “Afiar as machadas e a por eles”

Al igual que el Concello de Vilaboa, la corporación de Moaña dio, en el pleno del jueves, su apoyo unánime a la moción de la Plataforma Eólicos no Morrazo Non, presentada a través de la Comunidad de Montes de Domaio, contra el nuevo proyecto de un macroparque de 15 aerogeneradores entre los municipios de Moaña, Vilaboa y Marín. Los tres grupos -BNG, PP y PSOE-votaron a favor de la moción, aunque sólo los populares, a través de su concejal Alfonso Piñeiro pusieron reserva al punto uno del escrito, de apoyo a la Plataforma en lo que respecta a las iniciativas que realice, debido a que como partido no fueron convocados a las reuniones informativas y las desconocen. Por lo demás, se mostraron en contra de la instalación porque no cumple con la preservación del entorno.

Fue uno de los pocos asuntos, junto a la declaración institucional de apoyo a las personas afectadas por ELA, que se aprobaron por unanimidad, ya que los restantes, como la aprobación definitiva de los presupuestos de 2024 o el Estudo de detalle para construir viviendas en la rúa Donato salió adelante con la mayoría absoluta del BNG (PSOE y PP votaron en contra de las cuentas y se abstuvieron en el Estudio), como también la moción socialista contra las políticas de igualdad del Gobierno de Rueda en la Xunta, apoyada por los 10 votos nacionalistas frente a los 6 en contra del PP; y quedó rechazada la otra moción del PSOE sobre seguridad vial, contra la que votó el BNG y se abstuvo el PP.

La alcaldesa, durante el pleno. | // G.N. / Cristina González

El presidente de los comuneros de Domaio, Rubén García, defendió la moción de la Plataforma eólica, que integra a comunidades de montes y colectivos de todo O Morrazo. Dijo que el macroparque era una aberración e inviable, sin ningún beneficio real para los vecinos y que supondrá una degradación total y absoluta. Por eso pidió que todos echaran una mano para frenar el proyecto, que ya tenían experiencia de haber frenado otros parques y que si “no lo queremos, no saldrá adelante”. Pidió “afiar machadas e a por eles”.

El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, recordó que en el ADN de su partido va la defensa del medio ambiente, el sentimiento ecológico y el apoyo a las eneergías renovabes. pero dijo que había que hacer una crítica constructiva recordando que el gobierno del BNG lleva dos años siendo incapaz de poner en funcionamiento el cargador para vehículos eléctricos que dejó el anterior concejal socialista. También dijo que le parecía exagerado que se hablara de daños en la salud, de interferencias en internet, en la señal de televisión o de ruidos de las aspas, algo que le recordaba cuando se construyó la AP-9 e iban a casa de su abuelo a pedirle que firmara en contra porque iban a abortar los terneros.

Ediles del PP y el del PSOE, con papel en mano. | // G.N. / Cristina González

La portavoz del BNG, María Ortega, reprochó a Rodríguez que hable del ADN de su partido cuando en el caso de Altri debió de “desespiralizarse”, en donde el PSOE se puso de perfil. Dijo que el parque eólico amenaza la riqueza de todo el territorio y replicó al edil del PSOE que sí que hay informes científicos que constatan problemas de salud. Insistió en que los beneficios económicos para la comarrca serán inexistentes, la empresa es extranjera y no tributa en Galicia por lo que el retorno económico será nulo en el país. Criticó que Patrimonio hubiera sancionado al Concello por pintar una línea azul de un camino seguro junto a un cruceiro y permita destruir mámoas, petroglifos y yacimientos en lo que calificó una “hipocresía capitalista”.

Fue un pleno en el que el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, llevó el peso en las intervenciones de la oposición, lo que le valió nuevamente de dos advertencias de la alcaldesa, Leticia Santos, y que a la tercera sería expulsado por excederse de sus 4 minutos, no centrarse en el tema, mentir o cuando se levantó para llevar un papel replicando a la portavoz del BNG, María Ortega. No llegó la sangre al río, pero el enfrentamiento entre los tres fue constante. Él no dejó de referirse al “rodillo de la señora Santos”, la alcaldesa no par´ço de acdvertirle y Ortega de pedirle que estudie. Leticia Santos llegó a decirle que rompía relaciones personales con él por faltar a la verdad, cuando el edil volvió a recordar que ella había firmado el convenio para la construcción del nuevo centro de salud en donde las urgencias sanitarias se iban para Cangas.

