El gobierno destina los remanentes a obras de abastecimientos, mejora de caminos y plaza de abastos

El gobierno municipal ya tiene previsto a dónde destinará el dinero de los remanentes de las obras que se realizaron a través de los planes de la Diputación de Pontevedra. Cierto que no es mucho dinero, alrededor de 67.000 euros, pero son suficientes para atender algunas cosas que el tripartito tenía pendiente.En este sentido, acometerá una pequeña obra de abastecimiento a 12 casas en el barrio de A Choupana, también realizará el acondicionamiento de Seixo Blanco y un proyecto para mejorar las plaza de abastos. El gobierno local aún tiene que espera a contar con el visto bueno de la Diputación de Pontevedra. Son obras pequeñas pero necesarias, como señala la alcaldesa de Cangas, que considera que hay que aprovechar todos los remanentes para llevar a cabo esas obras que son pequeñas pero que a la vez son tan necearías.

Los abastecimientos y los saneamientos son obras que siempre están en la prioridad del Concello de Cangas, que quiere tener todo el municipio sin estos problemas de falta de abastecimiento o saneamiento. Es consciente de que se trata de un gran esfuerzo, no solo económico, sino de concienciación.

Por otra parte, vecinos del estrecho camino que hay situado casi frente al pabellón de O Gatañal, en Darbo, quieren que el Concello invierta un poco de dinero en asfaltar un camino que si bien es cierto que no tiene salida sí que hace años se asfaltaba sin que hubiera inconveniente. Los vecinos afirman que están hartos de acudir a todos los concejales de Obras que tuvo el Concello de Cangas en los últimos años y que de todos recibieron la misma respuesta, que no tenía salida y que en parte era privado. El caso es que está impracticable y los vecinos piden que se encuentren fórmulas para arreglar el camino, que ya llevan demasiados años esperando una solución que no llega.

“Ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen”, comenta uno de los vecinos afectados de Darbo.