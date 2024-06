La alcaldesa se ampara en el decreto de Pazos de 2016 para ordenar a la Policía cubrir el rural

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) firmó esta semana el decreto por el que obliga a la Policía Local a acudir a la zona rural, con el principal objetivo de controlar la circulación y los aparcamientos en la zonas de acceso a playas. La regidora lo hace porque se comprometió a la presencia de este cuerpo en la zona rural, pese a que aún no se firmó ni acuerdo ni convenio entre Concello de Cangas y la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. No obstante, el compromiso al que se llegó en la última Junta de Local de Seguridad era que si bien era imposible firmar un convenio, porque los abogados del Estado consideraban que era ilegal, sí que se llegaría a un acuerdo. Pero este sigue sin llegar.

Gestido afirma que actúa de esta manera ante el malestar que se le trasladó por parte de vecinos que denuncian problemas de circulación y aparcamiento en la zonas de playa. Asegura que acordó que la Policía Local continuase desarrollando los servicios de vigilancia de tráfico y seguridad viaria en estas zonas, en los mismos términos que se venían realizando desde hace años, al amparo del acuerdo firmado entre el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, y el responsable de la Guardia Civil, de fecha de 24 de febrero de 2016, ratificado por la Junta Local de Seguridad en fecha de 18 de marzo de 2016, cuando era alcalde, el fallecido Xosé Manuel Pazos. “Por lo tanto, se trata de mantener el mismo nivel de actuación que se venía desarrollando desde hace más de 8 años y, buscando, en todo caso, garantizar la seguridad viaria en estas zonas, sin perjuicio de seguir avanzando en las actuaciones acordadas en la última Junta Local de Seguridad”, manifiesta Araceli Gestido.

El documento en el que se basa la alcaldesa para realizar el “decretazo” señala que “visto el acuerdo entre la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local del Concello Cangas en materia de tráfico y seguridad viaria de 24 de febrero de 2016, ratificado en la Junta Local de Seguridad de 18 de marzo de 2016, por lo que la Policía Local asume competencias en materia de tráfico y seguridad viaria en una serie de vías de comunicación en le término municipal de Cangas que se relaciona en el mencionado acuerdo. En ejercicio de superior autoridad sobre el Cuerpo de Policía Local que se otorga a esta Alcaldía ordeno que por parte de los miembros de la Policía Local de Cangas se proceda desde la fecha de hoy -la firma es del jueves- a ajustar su actuación de denuncia y retirada de vehículos, así como la intervención e instrucción de diligencias en materia de accidentes de tráfico, en las vía asumidas en el citado acuerdo, correspondiendo al Concello de Cangas la sanción de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, la Policía colaborará en la regulación de tráfico en otras zonas o vías dentro del Concello que por circunstancias especiales de eventos deportivos, culturales, educativos y otros fuera necesaria su presencia”.

Según el mencionado acuerdo, la Policía Local asume todas las vías y caminos de titularidad municipal de acceso a playas y la Guardia Civil de Tráfico el resto de vías autonómicas, provinciales e interurbanas de municipio. La Policía Local tendrá competencias en la PO-315 (Bueu-Cangas), desde el pk 14.500 (fin de urbano Cangas-cruce avenida de Pontevedra) hasta su finalización en PO-551. En el tramo urbano de Aldán, desde el pk 10,50 puente río Orxas hasta el pk 10,80-cruce David Cal; en la PO-551, desde el pk 1.700 hasta la glorieta del pk 21.400,excluyendo ésta; en la EP 1003 en su totalidad, en la EP 1005 O Hío-Vilanova, la zona urbana del Iglesario, desde el cruce del cementerio hasta el del Viñal; en la EP 1004 Vilariño-O Hío, la zona urbana de Vilariño, desde la calle David Cal hasta el cruce del Viñal, y en la vías y caminos de titularidad municipal que dan acceso a playas.

“Si no es legal que se haga no se puede hacer tampoco si se paga más”

La alcaldesa de Cangas recuerda que tras la reunión de la última Junta Local de Seguridad se comprometió con los vecinos a que habría Policía Local en la zona rural, y que el decreto es la confirmación de su propósito. Sabe que hay revuelo en el cuerpo por su decisión y pide a la Policía Local que no disfrace una lucha sindical bajo un tema legal. Mantiene que no puede ser que si se paga más a los policías locales resulta que sí lo hacen y no se habla de impedimentos legales, pero si hay una negativa a subir salarios entonces también la haya a intervenir en la zona rural. Recuerda, también, que no hay ningún concello que tenga convenio y que esta problemática solo se da en Cangas. Araceli Gestido afirma que la Policía Local trata de defender en este litigio sus intereses económicos, mientras que ella tiene que defender los de todo el pueblo de Cangas. Insiste en que es falso que suponga más trabajo del que ahora realizan atender la zona rural, ni tampoco más horas. “Así que, mientras no lo dilucide el órgano competente lo que es legal o no mantendrá el decreto que obliga a la Policía Local a cubrir la zona rural. La alcaldesa de Cangas manifiesta que mientras todo esto sucede, el Concello ya remitió a la Comisión de Traballo, salida de la Junta Local de Seguridad, toda la documentación para ver si se puede firma el convenio y que la misma saldrá en breve para Madrid, con el fin de que se encuentre una solución a un problema que, insiste, solo lo hay en Cangas. La regidora local no va a permitir que se confunda esconda una lucha sindical bajo el manto de la legalidad o no.

