Operación Alondras en Cádiz.

Nos sopló un ciego vidente que Lois Pena y Carlos Hermelo fueron los abogados supuestamente comisionados por el Alondras para viajar a la tacita de plata y convencer a la junta directiva del Cádiz para que venda su plaza en Segunda División. Ahí están, en el nuevo Mirandilla, sin nada que alegar. Solo el sol. La operación se frustró. El Alondras quería a Mágico González.

Las prisas por estrenar un banco pintado en Moaña

Las prisas por estrenar llega a entregarse a determinados actos de imprudencia, no temeraria, pero sí delas que esbozan sonrisas. Este es el caso de unas vecinas de Moaña que se apuraron a sentarse en un banco de O Xardíns do Concello que previamente había sido pintado con los colores de la bandera gay, con motivo de la celebración del “orgullo” este fin de semana. La pintura todavía no estaba seca y se fueron con la bandera en sus prendas de vestir. Pero no vayan a pensar que no había advertencia por parte de la autoridad para evitar lo que sucedió. Se habían instalado unos conos y una cinta que dejaba a las claras que los bancos no estaban para ser utilizados.

Xiana Abal, a punto de darse un respiro

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG) está a punto de concluir el trabajo que supuso un verdadero dolor de cabeza a su antecesor en el cargo, Óliver Álvarez y al concejal de Urbanismo, Antón Iglesias. Xiana Abal tuvo que vérselas con la concejala única de AV. Victoria Portas, que es llave y, por lo tanto, ejerce de tal; un día para un lado y otro día tira para el otro.

