El gobierno incluye la compra de la capilla de Santa Marta en 2024 pero sin partida nominal

El Concello de Cangas si tiene intención de comprar la capilla de Santa Marta, en Darbo. Cierto que no aparece en los presupuestos para este año como partida específica, es decir, no figura como nominal, sino que el dinero para la adquisición del templo está dentro de la partida que tiene el departamento de Urbanismo destinada a compras. Así lo confirma el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, que manifiesta que el gobierno, en contra de la postura que mantenía Alternativa dos Veciños, no quería una partida nominal, ya que después, si no se pudiera llevar a cabo la operación por algún motivo, ese dinero quedaría atrapado, como ocurre ahora mismo con otras partidas. Para el Bosque Encantado si que no hay nada reservado, ni nominal ni dentro de otras partidas.

Ahora mismo, las negociaciones entre el gobierno municipal y los nuevos propietarios están pendientes de que estos últimos presenten un anteproyecto a la Dirección Xeral de Patrimonio de la vivienda que se pretende construir en la parcela que hay detrás de la capilla. Hay que tener en cuenta que Patrimonio impide tocar el muro de piedra que da al camino, por lo que por esa zona no se puede ampliar la estrecha vía actual, por lo que haya que intentarlo por la parte de arriba del camino o dar una servidumbre de paso por el otro lado de la capilla. La futura vivienda tiene paso rodado, por lo que la propiedad puede construir, lo que sucede es que es demasiado angosto. La propiedad no pide más para que la capilla pase a ser propiedad del Concello, para que sea utilizada por la Asociación de Vecinos de Santa Marta. Este colectivo pedía que el acceso ala parcela en la que se quiere edificar se realizara por la rúa Quringosta y no atrevesando la parcela en la que se encuadra el templo, ya que considera que dicho espacio debe quedar libre para el aprovechamientos de lo vecinos.

En esa misma partida para adquisiciones de la concejalía de Urbanismo se incluye también la compra de los terrenos para el cementerio de Coiro. De esta manera se pretende dar legalidad a una parte del cementerio que se construyó en una finca privada. Esta compra permitiría también construir una rampa para el acceso de minusválidos, que no se pudo hacer el año pasado a pesar de invertir en la mejora de este camposanto 167.000 euros.

