El PSOE no cede y presenta la moción de apoyo a Amgecabe sin el respaldo en comisión de AV

Se empeña la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, en que el apoyo al proyecto de Amgecabe para A Rúa, donde se pretende construir un equipamiento sanitario, se realice a través de una moción conjunta, firmada por el gobierno municipal y su formación política. Se obstina en que no llegue a pleno a través de una moción del PSOE, como está previsto. Hay que tener en cuenta que la secretaria de la corporación municipal dejó claro que el instrumento para dar este apoyo a Amgecabe es la moción, porque la propuesta de gobierno se guarda para un procedimiento administrativo abierto, esa fue la razón por la que durante el gobierno anterior no también se impidió al hoy ex edil Mariano que diera su apoyo a Amgecabe a través de una propuesta del gobierno.

La portavoz socialista Iria Malvido aclara que la presenta el PSOE porque era el único partido de gobierno que tenía su cupo de mociones por cubrir, porque el BNG ya había presentado otras dos mociones. Lo mismo ocurre con la del PSOE sobre los parques eólicos, que el BNG también tenía su cupo cubierto. La edil socialista afirma que no tiene ninguna intención de cambiar su moción y que si la concejala de AV se quiere adherir basta con que vote a favor en el pleno. No entiende porque a ella le preocupe la fórmula con la que llegue a pleno este apoyo a Amgecabe, salvo que tenga miedo que el PSOE cobre protagonismo en el asunto de sanidad.

El BNG está de acuerdo con que sea el PSOE quien presente la cuestión de apoyo a través de una de sus mociones. Lo está por dos cosas: porque había acabados su cupo de mociones permitidas para cada pleno y también porque entiende la postura de los técnicos respecto a cómo debe llevarse la cuestión a pleno. No le cabe la más mínima duda. Así que no tiene inconveniente, lo que sorprendió a todos en la comisión informativa es el empeño de Victoria Portas en que fuera como una propuesta firmada por los tres grupos de gobierno y por ella, en representación de Alternativa dos Veciños. Aunque también tenía agotado su cupo de mociones AV, quiso presentar su particular moción sobre el parque eólico de O Morrazo, cuando el PSOE también lleva una muy similar que respaldarán en el pleno los demás socios de gobierno.