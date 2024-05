En plena faena del Corpus.

Son un grupo de mujeres de San Martiño (Moaña) que ya están en el proceso de la elaboración de las alfombras de flores que esta festividad lleva aparejada. No tienen el protagonismo de otros lugares, pero el trabajo y el cariño es el mismo.

El VAR para las líneas curvas de Costas

Andábamos pensando en traer el VAR que se utiliza en la Liga Española para que trazara líneas para saber de una vez por todas qué está y que no en territorio de Costa, sobre todo en Moaña, donde hay líneas rectas que se hacen curvas. Tal vez así se solucione un problema que parece endógeno en O Morrazo, que supone el derribo de viviendas y que confunde más que aclara. El VAR sería una buena herramienta para solventar este tipo de problemas, además así podríamos ver todas bien las líneas que ahora mismo solo otros ven, y no por nuestra torpeza.

Que la Covid no te pille trabajando

Sube la COVID sin que nadie sepa muy bien las razones. Se supone que las reuniones, con el buen tiempo, se hacen más al aire libre y que no hay tanta concentración de virus maleantes en época estival. Pero ya ven, a principio del verano y a finales siempre ocurre lo mismo. Cada vez ponemos menos vacunas, algunas de ellas quedaron retratadas hace poco, y se nos antoja difícil decidir si es conveniente o no el protocolo que en pandemia dio resultado. ¿La Covid es ya un virus más, una mala gripe, o nos puede dar otro susto como en 2019? Lo que sí queda claro es que la gente no quiere que el fin de mundo le pille trabajando.

