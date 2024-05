Los dueños de 51 terrazas pagaron la tasa y el gobierno llevará las licencias a aprobación

Por fin hay un censo de terrazas de hostelería en Cangas. Son 51 en todo el municipio y sus propietarios entregaron sus propietarios entregaron toda la documentación pertinente ya en las dependencias de Urbanismo del Concello de Cangas. Ahora falta el siguiente paso en esta regularización iniciada por el tripartito, que es que las solicitudes se aprueben en la oportuna junta de gobierno y ya puedan empezar a funcionar de una manera totalmente legal.

Si bien es cierto que el gobierno local permite abrir las terrazas a aquellos propietarios que presentaron toda la documentación que requerían el Concello y aceptaron las condiciones impuestas por el gobierno, incluida la reducción de espacio, porque sí que es cierto que muchas no se ajustaban a los metros que establece de la ordenanza municipal.

Las 51 terrazas ya cuentan con el justificante de pago. Según los datos que maneja el departamento de Urbanismo, hubo que ajustar el espacio por motivos de distancia entre ellas y también para permitir el paso de los peatones y las sillas de ruedas, además de los cochecitos de bebés. Solo un establecimiento hizo caso omiso a esta campaña de regularización de terrazas que había puesto al descubierto que prácticamente el 100% de los establecimientos con terrazas no tenía satisfecha la cuota que está obligada a pagar al Concello de Cangas. Si no lo hace en un plazo breve de tiempo, el Concello de Cangas ordenará a la Policía Local que actúe y levante la sanción correspondiente, porque el tripartito lleva desde el mes de abril advirtiendo de que no se pagan las tasas de las terrazas.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, menciona la buena respuesta de la hostelería, que se ha movido rápido para regularizar una situación que llevaba años. Queda ahora por solventar un problema que no es menor, aquel que hace referencia a que algunas terrazas los días de mercadillo: martes y viernes no se puede montar por culpa precisamente de esta instalación, que ocupa calles donde hay negocios de hostelería con terraza.

El Concello tiene previsto recaudar a través de la tasa de terraza la cantidad de 36.000 euros.

