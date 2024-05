Bueu exige a Portos un Plan Especial de Ordenación y rechazará la oferta de convenio

El Concello de Bueu no firmará el convenio de colaboración remitido por Portos de Galicia, que no se acerca a lo que se esperaba desde la administración local. Desde la Alcaldía evitan confirmarlo de manera expresa, pero es una postura que se interpreta claramente de las palabras del regidor y de la petición que se lanza desde el ejecutivo local. “Están obligados a tramitar un Plan Especial de Ordenación Portuaria”, afirman el alcalde y el concejal de Urbanismo, Félix Juncal y Martín Villanueva, que aluden al Real Decreto 2/2011 de texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante y a las propias disposiciones del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Este plan especial es un instrumento diferente a la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP), un documento que ya fue aprobado en 2018 y que fue criticado desde el Concello porque no incluía la desafección de espacios como las playas de Pescadoira o Banda do Río. Desde el gobierno local no ocultan su malestar por la propuesta de convenio remitida por Portos de Galicia, que consideran que “no es un documento que busque dar solución a las cuestiones que venimos tratando desde hace años”, como el mantenimiento de espacios que están adscritos al ente público pero que son de uso vecinal.

El borrador de convenio es la respuesta del ente público a las demandas municipales de abordar la renovación de servicios en la Avenida Montero Ríos, como el saneamiento y el abastecimiento. “Más que un convenio es una imposición porque se basa en una presunta solicitud para la renovación de esos servicios”, manifiesta el alcalde, Félix Juncal. Desde el ejecutivo aclaran que se remitió a Portos un proyecto elaborado por la concesionaria municipal, Aqualia, junto a una petición de entrevista para tratar vías de colaboración para acometer los trabajos.

"Doble coste" para los vecinos de Bueu

El planteamiento que ofrece el ente público es autorizar esas obras y que el Concello siga asumiendo la conservación de los espacios portuarios de uso vecinal. “Pasan los años, los acuerdos siguen sin llegar y Portos no quiere mantener una relación entre iguales”, sostiene Juncal, que reprocha que la posición de Portos supone un doble coste para los vecinos de Bueu. “Por un lado, no usa para este fin los recursos que obtiene a través del cobro de sus tasas y, por el otro, es el Concello quien asume ese mantenimiento con fondos municipales”, argumenta el regidor.

Ayer se reunió con los asesores legales del Concello para dar forma a la contestación a esa propuesta de convenio. El primer movimiento municipal será exigir al ente público autonómico la elaboración de un Plan Especial de Ordenación Portuaria, en el que deben figurar los usos, accesos, infraestructuras, edificaciones y otros elementos análogos. “En ese plan deberán detallarnos cuáles son las conexiones que tienen desde las infraestructuras portuarias a los servicios y redes municipales, cuántas son y dónde están”, advierten desde el gobierno de Bueu.

A pesar del evidente desencuentro entre las dos partes, desde el gobierno local aseguran que continuarán con el mantenimiento de esas zonas de titularidad autonómica y uso vecinal. “Lo seguiremos haciendo, con independencia de que en el futuro se estudie la posibilidad de realizar una liquidación tributaria a Portos o efectuar una reclamación formal por esos gastos”, afirma Juncal, que concluye reclamando a Portos la creación de una de mesa diálogo entre las dos administraciones.

