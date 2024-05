El PSOE subraya que su moción sobre Amgecabe responde a asumir un compromiso

El grupo municipal del PSOE decidió llevar como moción propia al pleno la petición de Amgecabe, cuyo propósito no es otro que adquirir de la corporación un compromiso para que la mencionada sociedad siga adelante con el proyecto que supone la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planteamiento Urbanístico, que permitirá al Concello hacerse de forma gratuita con una parcela de 11.000 metros cuadrados en A Rúa para infraestructura sanitaria.

Es algo que también se pidió al gobierno anterior, no hay novedad. Por eso a la portavoz socialista, Iria Malvido le sorprende las advertencias lanzadas desde AV porque no hay novedad en la moción que va al pleno del viernes. Sí se puede calificar de sorpresa que llegue a la sesión como moción del PSOE, no como propuesta del grupo de gobierno. Si bien es verdad que el PSOE, en el anterior mandato y en este defendió A Rúa y el proyecto de Amgecabe como la fórmula idónea para conseguir terrenos para los que el gobierno exige al Sergas, que es una CAR, mientras que la Xunta mantiene que su oferta es un Centro Integral de Saúde, como en otros muchos municipios de Galicia. El BNG siempre tuvo dudas respecto a los terrenos, por si estaban afectados por el POL, todo caso dice que quién tiene que responder a eso es la Xunta de Galicia, cuando Amgecabe presente el proyecto.