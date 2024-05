Pena polo acto de presentación do “Libro alcaldes de Bueu”

Saio tan afectado da presentación do excelente libro de Arturo Sánchez Cidrás no Centro Social que ata lle digo a un amigo que sinto dor no corazón. Esaxero un pouco, claro. Pero é unha forma de expresar a mágoa que noto por como organizou un acto tan solemne o Concello de Bueu a víspera do Día das Letras Galegas

Primeiro, falla a conexión do ordenador de Cidrás co proxector. Nin se arranxa durante a media hora que se atrasa o acto, así que o investigador necesita virarse para a pantalla co fin de explicar as imaxes que contén o texto “Alcaldes para un pobo (1812-2024)”. Tampouco funcionan os altofalantes da sala, e os transportables que os substitúen emiten un ruído desagradable.

Ao rematar a charla, o conferenciante invita ao público a preguntar. Non obstante, como a sala permanece escura, quen presentou ao autor, Xaime Toxo, non albisca a ninguén que levante o brazo a pesar de pór a man de viseira para que non o cegue a luz do proxector. Con esta breve pausa, a xente marcha.

Prescíndese así do coloquio, a parte tan importante do acto na que o escritor se comunicaría cos veciños que ateigan o Centro Social do Mar. Entre eles figuran os últimos alcaldes de Bueu: Xosé Novas, Manuel Freire, Tomás Barreiro, Elena Estévez máis Félix Juncal.

Sen as palabras dos veciños, tamén se perde a ocasión para que estes lle expresarían os parabéns polo seu traballo, único na vila. Chegaba que alguén se encargase simplemente de premer o interruptor para dar luz ao auditorio no momento adecuado.

Transmito ao compañeiro a amargura porque acabamos de sufrir un “fallo de protocolo”, por dicirlo dunha forma simple. O correcto sería cualificar o sucedido como un ¨fallo de produción¨, tal como manifesta un profesional especialista en eventos musicais presente na sala.

Por desgraza, isto non é novo. O ano pasado, a filla do arquitecto Ramón Vázquez Molezún non puido dar a charla sobre o seu pai como quería polos mesmos fallos dos equipos audiovisuais.

Mágoa que o goberno de coalición BNG-PSOE, que edita o libro, non se esmerara máis para dignificar o acto da saída á luz do texto que en 270 páxinas conta a vida dos 69 alcaldes (unha soa alcaldesa) de Bueu desde 1836.

En fin, todo é mellorable, por suposto.

*Veciño de Bueu

Suscríbete para seguir leyendo