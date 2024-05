A Aurora Prieto y Loli Hermelo le dieron “las diez”

El Festival a favor de la Asociación Galega de Lupus, que se celebró este pasado fin de semana en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas, no sólo dejó un buen recuerdo por la respuesta solidaria de la localidad, sino una imagen sobre las tablas del escenario que hacía tiempo que no se veía en la política canguesa, con las concejalas de gobierno Aurora Prieto (EU) y del PP en la oposición, Dolores Hermelo, bailando “agarradas” al son de “Y nos dieron las diez”, de Joaquín Sabina.

Tocaba la actuación del grupo “2con2” , tras las de la Escola de Danza Inés Núñes, Mornura y Lembranzas da Ría, y las concejalas no dudaron en aceptar la invitación de subir al escenario, con representantes de la asociación, y cantar junto a los músicos dando muestras de saber su posición y también de la letra de Sabina.

Actuación de la Escola de danza Inés Núñez en el festival por el Lupus. / Gonzalo Núñez

“...Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer, nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez el verano siguiente...” Fue la concejala de gobierno la que tomó la iniciativa de ofrecer sus manos a Dolores Hermelo, que no lo dudó un segundo, para arrancarse ambas en un baile agarrado hasta el final de la canción y de la actuación. Y mientras, en el patio de butacas, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; y la edil de Educación, Leo Gala que no se animaron como sus compañeras de la corporación a demostrar que Sabina, “2con2” y la ayuda al lupus bien lo merecen.

A ambas concejalas las volveremos a ver“agarradas” este viernes, pero quizás en una discusión en el pleno municipal.

