Una alcaldesa a la que le gusta la lucha medio ambiental.

Primero contra los parques eólicos y ahora contra lo que la empresa Altri quiere instalar en Palas de Reis, una macrocelulosa. Son muchos los colectivos en contra. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, quiso apoyarlos en una manifa.

Los muchos aviones que cruzan la ría, asustados están quienes los ven

Llamaron alterados a esta Redacción. Vieron que muchas estelas de aviones cruzaban ayer cerca del mediodía el cielo de la ría de Vigo y consideraron que no era consecuencia de un tráfico aéreo normal, que había que hacer algo. Estaban preocupados por la contaminación, por la famosa huella CO2 que dejan los aviones. Lo cierto es que preguntamos y no consideraron el de ayer un día con un elevado trafico aéreo. El de Vigo tampoco es un aeropuerto que se distinga precisamente por el número de vuelos. Lo cierto es que en el cielo había muchas trayectorias. No de 30 o 40 aviones al mismo tiempo, pero había.

La concejala de Tráfico, a punto estuvo de ser atropellada

Le faltó poco. La concejala de Policía y Tráfico del Concello de Cangas, Pilar Nogueira (PSOE), a punto estuvo de ser atropellada. Pero quedó en eso, en un susto, en un error humano que fue subsanado a tiempo. Pero no piensen que alteró mucho el incidente a Pilar Nogueira, que ella continuó su camino apresurado hacia su destino hablando por teléfono. Buena gente, que no presumió de concejala ni de nada. Se limitó a continuar sin más. Todo con normalidad.

