O PSOE defende en Cangas unha Europa “en clave social” nun acto de campaña ás europeas

O secretario xeral do PSdeG-PSOE na provincia, David Regades, participou onte en Cangas no encontro da militancia do Morrazo, na apertura da campaña das eleccións europeas do 9 de xuño, cunha reivindicación unánime “dunha Europa máis social, máis solidaria e con máis dereitos”. No acto celebrado nos xardíns do Señal, Regades, xunto á portavoz socialista no Concello, Iria Malvido, a deputada no Congreso Marica Adrio e outros representantes, trasladou que “a garantía para unha Europa social que avance en dereitos, en liberdade e en democracia é o voto ao PSOE e máis cando temos na provincia a un candidato como Nicolás González Casares que nestes pasados cinco anos foi a verdadeira voz das galegas e dos galegos en Bruxelas”.

O PSdeG-PSOE alenta a mostrar o 9 de xuño “toda a unidade e convencemento para esta importantísima cita electoral para escoller de forma masiva o modelo da Europa Social fronte a involución e a perigosa deriva da dereita e da extrema dereita que xa se quitou as caretas e ameaza a nosa forma de convivencia baseada en políticas para mellorar a vida das persoas”.

“Europa ten que ser a Europa da xente”, dixo o dirixente socialista, “e temos o mellor exemplo no noso país co Goberno de Pedro Sánchez no que nunca como agora se destinaron tantas medidas e tantos recursos para as persoas que máis o necesitan”. Entre as melloras, a suba das pensións ou do emprego.