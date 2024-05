Bueu entrega hoxe os Premios Johan Carballeira a Xosé L. Mosquera e Lois Pérez

O Concello de Bueu celebra hoxe a entrega dos Premios Johan Carballeira de poesía e xornalismo, un acto previsto para ás 12.00 horas no Centro Social do Mar. A esta cita acudirán os gañadores deste ano: Xosé Luís Mosquera no certame poético por “Trece maneiras de mirar un almanaque” e Lois Pérez no xornalístico por “Eloxio do apenovismo”. Na cerimonia de entrega participarán representantes do Concello de Bueu e da Asociación Amigos de Johan Carballeira. Os galardóns están dotados con 1.500 euros e no caso da poesía inclúese a publicación do poemario por parte de Edicións Xerais.

Este acto culmina a programación con motivo do Día das Letras Galegas e ao final da entrega representarase o espectáculo “Indóciles”, con Vero Rilo, Nuria Vil e Mónica de Nut. Trátase dunha obra ao redor do traballo da homenaxeada este ano nas Letras Galegas, Luísa Villalta, e que mestura narración oral, música e poesía.