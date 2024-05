La huelga de abogados de oficio suspende el juicio por estafa en la Audiencia

La huelga de abogados de oficio obligó a suspender ayer el juicio que por estafa se iba a celebrar en la Audiencia de Pontevedra. Se trata de un caso que se instruyó en el Juzgado Número 3 de Cangas y en el que está imputado un vecino de O Morrazo. Se le acusa de estafar a otro de la comarca que padece un deterioro leve y una capacidad intelectual límitada . El supuesto delito consistió presuntamente en vender unos libros de la obra de Lorca, Bodas de Sangre, por importe de 20.700 euros.

El fiscal no ve delito y, por lo tanto, considera que no hay autor, además de apreciar que los hechos no constan acreditados, por lo que pide la libre absolución del acusado. Si la causa llega a fase de juicio oral es por la que la acusación particular sí que considera que hubo estafa.