Serafín Parcero: “O mundo editorial galego padece gordofobia literaria”

O escritor Serafín Parcero presenta hoxe no salón de plenos de Moaña, ás 20.00 horas, a súa nova novela “As tres vidas e as catro mortes de Roberto Seoane”. Trátase dunha obra de grande formato con case 700 páxinas. O escritor confesa a dificultade de publicala “porque o mundo editorial galego padece gordofobia literaria. É habitual que se rexeiten as historias longas, a non ser que sexan dos autores con máis tirón. Ás veces as desbotan sen chegar a valorar a súa calidade literaria”.

Neste traballo Parcero confesa que se sentiu moi a gusto escribindo. “Partín dun relato curto pero foi todo costa abaixo. As personaxes escapaban das miñas mans e requerían historias propias”.

“As tres vidas e as catro mortes de Roberto Seoane” é unha novela negra na que o protagonista “percorre unha tráxica historia na que pasa de ser vítima na súa adolescencia a converterse en verdugo. Vese envolto nunha espiral de violencia”, apunta o propio autor.

A novela está localizada no interior da provincia de Pontevedra e en localidades especiais na vida de Parcero como Vigo, Pontevedra ou a propia comarca do Morrazo. O escritor xa ten rematada outra novela ambientada na Idade Media e traballa noutra centrada en Moaña.

