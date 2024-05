A Coral Polifónica de Beluso organiza o seu concerto de primavera

A Coral Polifónica de Beluso organiza o sábado unha nova edición do seu concerto de primavera, que será ás 20.30 h na igrexa parroquial de Beluso. Ademais do grupo anfitrión intervirán o Coro Cantemos de Salvaterra e o Coro María Soliña de Cangas. O evento conta coa colaboración do Concello de Bueu e o patrocinio de varios locais e establecementos comerciais.