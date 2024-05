Charla “O xogo como ferramenta de aprendizaxe” en Bueu

O Servizo de Atención Temperá (SAT) de Bueu organiza hoxe unha nova charla formativa baixo o título de “O xogo como ferramenta de aprendizaxe”. Será no Centro Social do Mar en dous horarios –ás 11.30 e ás 17.00 horas– e estará impartida pola terapeuta ocupacional Susana Lorenzo. É necesario inscribirse no teléfono 628 867 812 ou no enderezo electrónico sat.bueu@coescoformacion.com.