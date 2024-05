Médicos de la comarca alertan de un consumo de alcohol cada vez más alto entre los menores

La pelea entre jóvenes menores de edad que se registró el viernes en el centro de Moaña, con tres chicos identificados y sus casos trasladados ante la Fiscalía de Menores, puso en alerta a Policía Local y Guardia Civil por el hecho de que dos de los jóvenes quedaran por redes sociales para pegarse y unos 200 acudieron a ver la pelea. Desde los servicios médicos de la comarca explican que no perciben un repunte de las peleas en los últimos tiempos, ni entre adolescentes ni entre adultos. En el centro de salud de Moaña no hay constancia de repuntes y en Cangas, en donde está el servicio de urgencias centralizado, sí que alertan de que “prácticamente cada día hay alguna solicitud de atención médica por lesiones y del parte pertinente. Pero son de todo tipo, tanto jóvenes como adultos, o peleas entre drogodependientes, familiares o vecinos”, por lo que no establecen un patrón.

Eso sí, profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas aunque consideran que los episodios de peleas entre jóvenes se registran cada poco tiempo pero suelen estar ligados a la movida nocturna y las agresiones suelen producirse de madrugada.

A nivel gallego los delitos cometidos por niños crecen desde el 2020

Con respecto a los menores de edad, desde los servicios médicos de la comarca alertan de que existe un incremento de consumo de alcohol en grandes cantidades, cada vez a edades más tempranas. “Ya no sorprende ver a menores en edad pediátrica, de menos de 15 años, con una intoxicación etílica aguda”.

En este sentido, desde el PAC de Cangas piden que se aplique un protocolo que permita descubrir de dónde sacan el alcohol los menores de edad para tratar de acabar con este problema de raíz.

Juzgados de menores

En cuanto a los asuntos penales que tratan los juzgados de menores, los datos del CGPJ son a nivel autonómico. Se puede comprobar un repunte en los niños que son puestos a disposición judicial. En 2023 alcanzaron los 824 casos, por 798 del año anterior y 785 del ejercicio 2021.

Este incremento de distintos delitos cometidos por menores de edad acerca las cifras a lo que ocurría antes de la pandemia, pues en 2019 los juzgados de menores conocieron hasta 980 ilícitos penales.

