Uno de los vecinos que aparca en el vial de Couso pide disculpas por los últimos insultos

Si alguien da un brazo a torcer en el conflicto por el estacionamiento en el vial de Couso que tiene a los vecinos enfrentados entre los partidarios y no partidarios, ha sido en el lado de los partidarios. Amado Santomé Santiago, quiere pedir disculpas por los últimos altercados ocurridos el viernes pasado cuando un cámara de una televisión le entrevistaba en relación a esta problemática y volvieron los insultos y las amenazas, sólo unos días después de que la vecina que reclama la prohibición de aparcar denunciara que le habían roto una luna de su coche.

Amado Santomé asegura que sin entrar en quien provocó este nuevo lío, reconoce que las dos partes “temos moito que ver. Eu solo quero pedir disculpas por todas esas palabras feas que se dixeron, insultos e incluso amenazas”. Este vecino, que sigue defendiendo que es posible aparcar en el camino si todas las partes ceden, añade que la tensión que se vive es fruto de la “desesperación, impotencia e desgaste que temos as dúass partes, non só nós. Candos dúas partes se enfrentan dinse palabras que normalmente non corresponden coa realidade”. Este vecino extiende sus discullpas a los reporteros que estaban realizando su trabajo.

Con respecto al problema del camino, asegura que ellos a partir de ahora pasan a un segundo plano: “O vial é do Concello, xa lles de varias opcións a outra parte das cales non acpeta ningunha”. Recuerda que ellos ya cedieron 50 metros de una finca en su momento para ampliar el vial y que ahora le toca al Concello llegar a un acuerdo con la vecina que reclama la prohibición de aparcar en todo el vial: “Nós estamos aquí para colaborar no que poidamos, como fixemos sempre”.

Suscríbete para seguir leyendo