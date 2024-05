O PP de Cangas lamenta que a aportación do Concello á Cultura se limite a “poñer o logo”

A aportación do Concello de Cangas á dinamización cultural do municipio limítase a “agardar a que o fagan artistas e colectivos” e logo “poñerlle o logotipo no cartel” , lamentan desde o Partido Popular, que valora e agradece o traballo do tecido social, pero botan en falta unha “implicación seria” neste eido do Goberno local liderado polo BNG, que consideran moi limitado. Como exemplo, apuntan á convocatoria da prestixiosa Bienal de pintura e escultura “Arte no Morrazo”, que este ano cumpliría sus vodas de prata ao chegar á 25ª edición, pero non será así por decisión municipal.

Os populares xa denunciaron hai varias semanas a “falta de sensibilidade” coa Cultura e alertaron de que as bases desta bienal deberían terse presentado con antelación e no se fixo. A data de celebración deste certame de arte adoita ser a mediados de xuño, pero este ano non se cumprirá, abondan, e atribúen o feito á falta de traballo e de implicación dos gobernantes municipais, que deixan a Cangas sen referentes que lle custou conquistar ao longo dos anos e diferentes corporacións.

No PP defenden a Festa da Cultura que se celebra cada 17 de maio, pero insisten en que o Concello de Cangas non pode limitarse a ela esquecendo outras citas e mesmo debería promover algunhas novas. Describen un panorama cultural activado polos propios artistas e colectivos, que se ven na obriga de promover as súas propias actividades públicas mentres o Executivo local se limita a “estamparlle o logo na base dos carteis para parecer que fixo algo”. Como exemplos, poñen as exposicións e outras actividades no Auditorio ou na Capela do Hospital, que son espazos públicos municipais, como tamén o é a Casa da Bola, sede de Adicam.

Reclaman desde o Partido Popular que se faga “unha política cultural todo o ano”, que se fomente e poña en valor “o gran patrimonio que son os nosos artistas e o traballo que fan”, e que o Concello se implique “con determinación”.

