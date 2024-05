Libros a esgalla polas Letras Galegas.

Os libros volven ser protagonistas en Cangas, que onte puxo unha mesa fronte ao consistorio para que cadaquén collera o que lle faga falta. A iniciativa, promovida pola Concellería de Cutura, que dirixe Aurora Prieto, tivo moitos adeptos durante a xornada.

De las reflexiones hay que pasar a la oposició

Desde aquí recomendaríamos al líder del PSOE de Moaña que está muy bien que haga reflexiones, pero que de vez en cuando debe hacer oposición. Y esta labor va más allá de la reflexión, sin necesidad de caer en la política del fango que tanto detesta. Hay que ir al grano, separarlo de la paja y demostrar que hay alternativas a posicionamientos gubernamentales. La filosofía, por mucho que algunos se empeñen, no es política. Ya ven lo que le pasó a Fernando Savater. La política no le dio los éxitos de la filosofía, que es fácil equivocarse. Y, mientras tanto, la alcaldesa Leticia Santos, sigue esperando por la leal oposición, porque el PP no llegó aún.

¿Se reunirían los alcaldes/as de Cangas

¿Ustedes creen que sería posible en Cangas reunir, como hicieron en Bueu, a los alcaldes/as de la democracia que siguen vivos? ¿Una mesa en la que estuvieran Chapela Seijo (PP), José Enrique Sotelo (PP), Clara Millán (BNG), Victoria Portas (ACE) y Araceli Gestido (BNG)? Ahí queda el reto, porque yo que les conozco un poco me bajo en la primera estación del olvido. Que conste que el pasado domingo, en donde yo nací, consiguieron también juntarlos.