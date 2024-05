Vecinos de Couso insisten en que se cumpla la normativa y se impida aparcar

La alternativa que ha planteado el Concello de Moaña, a través de la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, de que los vecinos que reclaman que se cumpla la prohibición de estacionar en el vial de Couso, logren más espacio de maniobra ampliando las entradas a sus casas, levanta ampollas. La vecina que representa a los afectados de las tres viviendas que desde hace años claman porque se respete la prohibición de aparcar en el vial, asegura que la solución tiene “tela” y que ella no va a ampliar porque no puede gastar y asegura que no es verdad lo que dice la concejala: “En persona nunca se nos planteó nada así”.

Con respecto a la presencia de la Policía Local, asegura que nunca ha hecho nada, que en todos estos años desde el Concello nadie les confirmó que por la anchura del camino estaba prohibido aparcar, y que fueron ellos con la normativa en la mano a enseñarlo: “Lo pone la ordenanza municipal y lo que estamos pidiendo es que la apliquen, que marquen con líneas amarillas y repongan la señal de prohibido estacionar que ya había y que acabó arrojada a un campo”. La concejala insiste en que el Concello no va a pintar porque ya por ley, al no reunir el camino los tres metros de ancho, ya no se puede aparcar y no hace falta.

La vecina asegura que no es cierto que la concejala los llamara para tratar el problema, ni el edil anterior se reunió con ellos; ya que fueron ellos los que acudieron y “nos mintió y engañó, nos enseñó la señal de prohibido estacionar que tenía preparada para poner”.

Asegura que no van a consentir más mentiras :“Llevan cuatro o cinco años diciendo que esto no es verdad, como también el representante de la Asociación de Vecinos Novameira de que sí se puede aparcar. Hablan de lo que no saben porque no viven aquí y no saben el infierno que es esto”. El enfrentamiento vecinal es muy grande entre los partidarios y no partidarios de aparcar, hasta el punto que se suceden los insultos y hace solo unos días a esta vecina cuando circulaba en su coche denunció que alguien le tiró algo y le rompió la luna trasera:“Pedimos que se cumpla la normativa, no tengo que retranquear nada y si lo hubiera en algunos años sería porque yo quisiera”.

