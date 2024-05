Moaña cita a comuneros y traídas de agua para recopilar los daños que causaría el parque eólico

La amenaza de un nuevo proyecto de parque eólico en los montes de O Morrazo empezó ya a movilizar al Concello de Moaña y a distintos colectivos. Ayer mismo la alcaldesa, Leticia Santos, señaló que pedirá por escrito a la Consellería de Economía e Industria información sobre el mencionado proyecto así como conocer qué empresa lo está desarrollando, aludiendo a que la administración local es “parte interesada”.

Mientras tanto, Santos alega que un parque eólico es “una amenaza que puede tener consecuencias muy preocupantes sobre la vida de los vecinos en las parroquias de Domaio y Meira. Por ello, se dirigió por escrito a las asociaciones de vecinos, comunidades de montes y traídas de agua comunales para “trabajar de forma coordinada”.

Concello y colectivos están citados ya para el martes 21 a las 18.30 horas en la casa consistorial. En principio se reunirán los comuneros de Domaio, Meira y Moaña así como las traídas de agua de Domaio y Meira y los colectivos Novameira y Monte Faro.

El objetivo de la cita es poner en común la situación y apelar a la colaboración de las asociaciones “para identificar los puntos de manantiales, captaciones, depósitos y conducciones de agua, además de otros elementos sensibles que pueden verse afectados por el desarrollo de este proyecto eólico”.

Según la Consellería de Industria este proyecto se encuentra en un momento muy inicial de la tramitación. En el Rexistro Eólico de Galicia figura el futuro parque con 15 aerogeneradores que tendrían entre 100 y 118 metros de altura. En el espacio entre los montes de Moaña, Marín y Vilaboa también se contempla levantar dos torres de medición de 100 y 105 metros de altura y dos subestaciones eléctricas.

Los ecologistas alertan de que los terrenos privados costarán un 40% menos

Los planes los dio a conocer el colectivo ecologista Plataforma dos Montes do Morrazo, que mostró su oposición al proyecto. Ayer mismo se pronunció también la Plataforma Eólicos No Morrazo Non, de la que forman parte las comunidades de montes. Señala que la iniciativa parte de la empresa Arena Power, que presentará el grueso del proyecto ante la Xunta en cuestión de semanas. Sitúa dos subestaciones de evacuación eléctrica en Coiro (Cangas) y Santomé de Piñeiro (Marín).

Temen, desde la plataforma contraria a estos parques de generación de energía eléctrica a partir del viento, que en breve se conozca la relación de bienes afectados y que la Xunta opte por una declaración de utilidad pública con su correspondiente “expropiación y declaración de urgente ocupación de los terrenos”.

Pérdida de valor

Para Eólicos Non es la tercera vez que empresas energéticas “intentan expoliarnos los montes” e insisten en que los daños “serían irreparables” atendiendo a que la península de O Morrazo tiene “solo 7 kilómetros de ancho” y todos los vecinos estarían “directamente perjudicados”. Apelan también al riesgo de ríos, manantiales y acuíferos. Para los ecologistas el impacto de los ruidos y ondas electromagnéticas provocarían una “pérdida de valor de las viviendas y fincas de un 40%” además del impacto en el patrimonio arqueológico de los montes de la comarca.