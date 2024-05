Los populares acusan al BNG de “masterclass” en insultos y de embarrar la política

El PP de Moaña no se queda callado ante los reproches del responsable local del BNG y ex edil, Odilo Barreiro, por las críticas de este grupo al concejal de Facenda, Jorge Parcero, en relación a la presentación de los presupuestos municipales, y considera que, después de un año lejos del gobierno, parece estar “un pouco oxidado”. Indica que de insultos y ataques personales sabe mucho el BNG “pode preguntarlle a insultadora oficial do goberno, que segue sen condenar claramente os ataques machistas sufridos polas concelleiras do PP na campaña electoral , e tamén ó actual teniente de alcalde”. Pero dice que no van a entrar de nuevo en esto “porque temos palabra e cumprimos cos acordos. Para insultos, descalificacións e embarrar a política de Moaña, o BNG pode darnos unha masterclass de primeiro nivel”. Barreiro aseguró que los ataques personales a miembros del gobierno local se deben a la total ausencia de propuestas del PP, buscando esconder su falta de utilidad política como quedó patente al no presentar una propuesta a los presupuestos.

Desde el PP aseguran que ellos no atacan personalmente a Parcero, sí mantienen que como político es “nefasto” y su defensa de los presupuestos “vergonzosa”: “Os que non temos dedicación exclusiva como servidores públicos temos compromisos laborais, e si estes non nos permiten facer o traballo para o que fomos elexidos, hai que renunciar”.

Respecto al proyecto político del PP, responden a Barreiro que ellos no son gobierno y que no van a hacer el trabajo, pero le recuerdan que hubo propuestas suyas votadas en contra o con abstención del BNG, que finalmente se incluyeron en los presupuestos “e iso chámase soberbia e sectarismo”. No creen que capacidad de gestión del BNG sea la ejecución del carril bici, el aparcamiento que hizo perder 14 plazas, la rúa Curros Enríquez con la supresión de muchas plazas más, pero con una acera y murito que “quedaron preciosos,” como también el intento de arreglo de las humedades de Quintela que hay que volver a acometer.