Chapela plantea ampliar entradas a casas para zanjar la riña en Couso

La concejala de Mobilidade e Infraestructuras en el gobierno local del BNG de Moaña, Dolores Chapela, asegura que por parte del Concello sí se está atendiendo el problema del conflicto vecinal en el vial de Couso, en Meira, que enfrenta a vecinos que reclaman que se prohíba el estacionamiento y los que lo hacen a sabiendas que dificultan la circulación y maniobrar en el camino. Chapela asegura que ya se reunieron con una de las representantes de los afectados que piden prohibir, incluso también con la Asociación de Vecinos Novameira, de Meira; y que fruto de las gestiones en el anterior mandato se logró ampliar el vial con la cesión de vecinos.

La concejala recuerda que el vial tiene un ancho inferior a tres metros y que, como tal, la ley ya impide estacionar, por lo que desde el Concello insisten en que no van a pintar las líneas amarillas, como una parte de los vecinos pide: “Ya está prohibido aparcar y no hace falta pintar”. Como solución alternativa, asegura que lo que se planteó, en concreto a esta vecina que se queja, es que se amplíen las entradas de las casas hasta los dos metros y puedan así pedir un vado, lo que les permitiría maniobrar mejor. Dolores Chapela insiste en que se les intentó dar solución tanto en el anterior mandato y en este y que sobre el motivo por el cual no acude la Policía a multar como se quejan los afectados, dice que ya trasladó a la Policía que se intente pasar por allí pero también asegura que ya se va cada vez que llaman.

Por su parte, la vecina que sufrió la rotura de una luna de su coche en este conflicto vecinal, aclara que no es que el vehículo hubiera aparecido así, sino que ella iba conduciendo y alguien arrojó algo que rompió la luna, por lo que el hecho fue denunciado ante la Guardia Civil.

