El PP cangués denuncia deterioro del servicio de recogida de basura y exige más control

“Sabemos que el contrato de la recogida de la basura de la Mancomunidade do Morrazo está prorrogado y con un servicio bastante precario”, denuncia el PP de Cangas, que exige de manera reiterada que se haga un contrato puente “mientras no se municipalice”, tal y como se ha acordado en la última reunión del ente supramunicipal, “para evitar que el deterioro sea mayor de cara al ciudadano”.

Recuerdan los populares que este año Cangas asume la presidencia comarcal, “ y si algo ha pasado es que el servicio sigue yendo a peor”, pues la recogida de la basura se hace de manera más irregular, incumpliendo las frecuencias estipuladas en el pliego, “y no existe nadie que exija y controle esta situación". “Entendemos que es un trabajo que requiere constancia y dedicación, y en este caso parece que no existe ni lo uno ni lo otro”. También que esto supone una tarea extra, pero es obligación de los actuales gestores llevarlo a cabo.

“No se lleva a cabo la recogida con la frecuencia establecida por contrato, los contenedores no se reponen cuando se rompen o se retiran, no se limpian ni baldean, como es obligación...”, desgranan desde el Partido Popular. Además, “se cambió el modelo de contenedores por uno que no es operativo" para muchos vecinos, “y la prueba está en que las bolsas de basura se acumulan al lado de los contenedores, porque no caben por el hueco habilitado” o porque están a una altura excesiva para algunos ciudadanos, con lo cual “se llena el contenedor de tapa superior y los otros se rodean de las bolsas que no entran por el diámetro del hueco”, como constatan en fotografías realizadas en el centro de Cangas.

“Todo esto genera suciedad y falta de salubridad en el entorno”, subrayan, y piden a la alcaldesa y presidenta de turno de la Mancomunidade, Araceli Gestido, “que haga un trabajo de inspección de este servicio, que lo vigile y que haga que se cumpla conforme a lo que cada ciudadano paga en su recibo”. Reitera el PP que las empresas contratadas “son responsabilidad de quien las contrata”, en este caso con dinero público, y exige a la máxima responsable política “que se ponga las pilas y haga que nuestras calles y su entorno dejen de llenarse de ratas y suciedad, porque esa es la consecuencia de un mal servicio de recogida de basura”.

Suscríbete para seguir leyendo