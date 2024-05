Bueu aprueba pagar facturas por 671.700 euros con el voto en contra del PP por la falta de control

La corporación municipal de Bueu comenzó la semana madrugando, con un pleno extraordinario a las 9.00 horas. Una sesion para realizar el sorteo de las mesas electorales de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio y en el que se aprovechó para incluir en el orden del día un reconocimiento extrajudicial de deuda de casi 671.700 euros, formado en su mayoría por facturas y obligaciones de pago a proveedores municipales. El asunto salió adelante con los votos del grupo de gobierno bipartito BNG-PSOE y con la posición en contra del PP, que reprochó al ejecutivo local la falta de planificación, previsión y que exigió más rigor. Un posicionamiento que a su vez le fue afeado por parte del ejecutivo, que a través del concejal de Facenda, Xosé Leal, sentenció que “hoy los proveedores van a poder cobrar gracias a los votos a favor del BNG y el PSOE, no con los del PP”.

El reconocimiento de deuda está integrado por tres anexos. El primero asciende a 532.007 euros, compuesto por facturas derivadas de obras, servicios y suministros que se presentaron en el año 2023 y que se corresponden a prestaciones realizadas en ejercicios precedentes. El segundo anexo suma 86.814 euros y se corresponde con gastos vinculados a la Mancomunidade do Morrazo. El tercer y último capítulo son facturas presentadas en 2024, pero referidas a servicios de años anteriores y que suman 52.847 euros.

Reparo con efectos suspensivos de Intervención

El expediente llegó a pleno con un informe de reparo con efectos supensivos por parte de la Intervención municipal, que advierte de que la aprobación de este expediente tendrá que ser compensada en el próximo presupuesto municipal de 2024 “con dotación de crédito en las diferentes aplicaciones en el presupuesto que se apruebe para el ejercicio corriente, bien con importantes economías [reducciones] en el gasto, a efectos de evitar que la aplicación de gastos del ejercicio anterior al presente derive en una insuficiencia de crédito” para este 2024. A su vez, la interventora municipal deja tres recomendaciones: dotar de más medios personales al departamento de Intervención, con la creación de al menos una plaza más; implementar medidas de control del gasto, como la licitación de servicios y suministros más habituales, con la finalidad de obtener la mejor relación calidad-precio; y por último la adopción de medidas que contribuyan al incremento de los ingresos propios, tal como la revisión de ordenanzas fiscales o aprobar nuevas ordenanzas.

La portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, ayer durante su intervención en el pleno. / Fdv

La portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, se muestra muy crítica con la cantidad de gasto acumulado. Por un lado es comprensiva porque es habitual que al final de año queden facturas por reconocer, pero reprocha la elevada cuantía que se presentaba a pleno y el carácter estructural de esta medida, que se repite año tras año. “Los reconocimientos extrajudiciales son una herramienta legal, pero su uso también debería ser excepcional, tal como señalan los técnicos”, argumenta.

Estévez fue especialmente dura en su intervención porque atribuye esa acumulación de facturas sin pagar a la “falta de previsión” municipal y lamenta que desde el ejecutivo local se trasladase parte de la responsabilidad a los proveedores. “Algo de culpa tendrán también ustedes”, le recriminó a Xosé Leal. En su intervención señaló algunos casos que entiende especialmente graves, como la situación de la piscina municipal, cuyo uso sigue siendo gratuito y abierto para todo el mundo y no solo para los vecinos de Bueu; el retraso en el pago del alquiler del local de Servizos Sociais; o que se adeuden seis meses a la persona que imparte las clases de gimnasia. “Da la sensación de que podéis hacer lo que queráis, pero no es así. El dinero no es vuestro, sino de los vecinos de Bueu”, recalca la portavoz del PP. En esas críticas carga especialmente contra Leal por su faceta de anterior edil de Cultura, que es uno de los departamentos que acumula gran parte de esa deuda que se reconoció ayer. “Flaco favor le hizo a su sucesora [Carmen García]”, sentencia Elena Estévez.

El pleno extraordinario de ayer incluyó el sorteo de las mesas electorales para los comicios europeos del 9 de junio. / Fdv

Reproches cruzados por el "no" a la piscina, plaza de abastos o Centro Social do Mar

La respuesta del ejecutivo local volvió a aludir a la “herencia” económica del gobierno de Elena Estévez, a la que acusaron de dejar el Concello de Bueu “en la bancarrota” y Leal defiende que Cultura es una de las concejalías con mayor volumen de gasto “porque estamos siempre donde nos piden los colectivos”. Las alusiones a la piscina municipal le sirvieron para ironizar y propuso cambiarle el nombre: “En lugar de llamarle Piscina Municipal de Bueu deberíamos denominarla como la piscina que no quiso el PP”. Y a su vez Elena Estévez le recordó que en su día el BNG se opuso a la construcción del Centro Social do Mar y la plaza de abastos en su actual úbicación. No desaprovechó la ocasión de insistir en que la deuda que dejó su gobierno en 2007 no se podía atribuir únicamente al periodo en el que fue alcaldesa (2004/07), sino que se derivaba de una sucesión de diferentes ejecutivos locales de los que también formó parte el BNG.

En ese intercambio de reproches Xosé Leal echó en cara al PP su voto en contra a este reconocimiento de deuda, con el que cobrarán numerosos proveedores municipales. “Que no se le llene la boca porque no van a cobrar gracias al PP. Allá cada uno con el sentido de su votó”, sentenció.

El alcalde deja en el aire una posible actualización de tasas El encargado de cerrar el debate sobre el reconocimiento extrajudicial de deuda fue el propio alcalde, Félix Juncal, que aprovechó para poner en valor el trabajo de todos los integrantes del gobierno local. Un repaso que fue acogido con sonrisas y sorna por parte de la oposición. Juncal, a diferencia de otras ocasiones, no quiso profundizar en sus críticas a la gestión económica del gobierno del PP, pero sí que le achacó que “seguramente no tramitaron ningún reconocimiento extrajudicial”, lo que según él derivó en el plan de ajuste y de pago a proveedores impuesto por el Estado en el año 2012 por valor de más de 1 millón de euros. El alcalde admite el importante aumento del gasto en todas las concejalías, pero en su opinión ese no es el problema sino que señala como talón de Aquiles la capacidad para generar ingresos. “En una decisión que tomamos en su momento, y que posiblemente tendremos que revisar de cara al futuro, desde 2005 y hasta 2024 no hubo ninguna actualización ni revisión de tasas”, desliza. La excepción fue la subida transitoria del IBI, impuesta por el Estado entre 2012 y 2016, y reconoce que quizás “fue un error del alcalde” volver a bajar el tipo impositivo, que significa “sacrificar en torno a 350.000 euros anuales”.

Suscríbete para seguir leyendo