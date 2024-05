Los alumnos de As Barxas conectan con su mar

Los estudiantes del instituto As Barxas de Moaña iniciaron ayer la primera edición de la Semana do Mar a través de la que el centro pone a los jóvenes en contactos con profesionales, administraciones y científicos ligados al mar. El objetivo es que los moañeses más jóvenes no vivan de espaldas al que siempre fue el gran recurso económico y cultural de su municipio.

En la primera jornada, la de ayer, el investigador del CSIC Álex Alonso habló a los estudiantes de 3º y 4º de ESO sobre el estudio del movimiento de animales marinos. Le siguió la participación del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar, Antonio Basanta. Trasladó a los estudiantes de 2º de ESO el trabajo del gobierno gallego en materia marítima.

Antonio Basanta habla sobre la innovación en el mar. / GONZALO NÚÑEZ

La cultura tomó después el relevo con la participación del reconocido músico, escritor y presentador Xurxo Souto, que intervino para los alumnos de Bachillerato. Souto presentó un programa en la Radio Galega sobre la cultura marítima y cuenta con libros de la materia. La programación siguió en horario de tarde con una charla para los jóvenes de 4º de ESO a cargo del marinero, capitán de pesca y poeta Xosé Iglesias.

Hoy se retoman las jornadas y arrancarán también dándole importancia al trabajo de las administraciones para desarrollar la riqueza que genera el mar. Para ello acudirán al centro los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) que darán una charla a los alumnos de 4º sobre las salidas académicas y profesionales que tiene el mundo del mar. Se busca así que los oficios de este tipo no se pierdan con un cambio generacional.

En esta segunda jornada también acudirán al centro representantes de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) que explicarán cómo proceder ante un varamiento en la playa. También está previsto que intervenga hoy Luís Rodríguez, de la Xefatura Territorial de la Consellería do Mar.

