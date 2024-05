Coiro disfruta a carón do Muíño de Fausto da festa que alegra “o padal e o corazón”

“Non sei se coñecedes a orixe deste muíño, o de Fausto, nin se sabedes por que se chama así. Pois eu tampouco! Pero vouvos contar a orixe máxica, a que me veu nun soño...” Así comezou, onte, o relato de Carme Penim, filóloga, educadora, investigadora, música, escritora e pregoeira da 33ª edición da Festa que se celebrou a carón do Muíño de Fausto. Contou a historia, probablemente non tan onírica, de Antonio, a quen toda a xente coñecía como Bou-Bou, un deses muiñeiros “que saben facer bailar a auga” e que acabou por converterse no muiñeiro oficial de Coiro. A narración ten o seu aquel, como saberán as xentes da parroquia que lle sacan partido ao desenlace: “Para honrar os seus pais, que casaran alí, cada primeira fin de semana de maio [Antonio] daba unha festa de moita sona onde se comía, se cantaba, se facía música e se bailaba por dous días enteiros”. “Podedes pensar que o inventei ou podedes pensar que esta familia de soñadores existiu realmente. O que non me podedes negar é que o pan feito coa fariña do muíño de Fausto alegra o corazón!”, suliñou.

O pregón de Penim, precedido dunha andaina polos montes de Coiro e aderezado con música da banda de gaitas Tromentelo, degustación de ovos con pan de millo e outras delicias da gastronomía popular, rematou cunhas coplas que o público que colmaba o recinto axudou a interpretar: “Este conto que vos conto,/ este conto tan pequeno,/ quixo darvos agarimo/ co meu corazón enteiro./ Este muíño de Fausto/ é un muíño fermoso./ E o Bouzós canta na pedra/ pondo o corazón gozoso./ Canta xente aquí vexo/ canta xente tan bonita./ E xa me vou despedindo/ que xa a teño toda frita./ Aquí vai a despedida,/ eu xa me vou despedindo,/ que esta xente xa se cansa,/ só queren encher a panza.”

Carme Pením, onte durante a lectura do pregón da Festa do Muíño de Fausto, en Coiro. / Gonzalo Núñez

Os aplausos do público deron paso a un breve recital poético do muiñeiro Manolo Boubeta, que lembrou persoas e tradicións que se van perdendo no camiño: “Xa non hai arados/ nin hai sementeiras/ nin nenos nas gradas/ nin hai lavandeiras./ Os campos a monte,/ non se bota millo,/ están abandonados/ todos os muíños.” Mais o rodicio do de Fausto mantén viva a festa que alegra o padal e o corazón.

Os asistentes puideron desfrutar de xantar e produtos populares. / Gonzalo Núñez

Andaina, xantar popular e música na 33ª edición

Non todo foi conto e poesía na XXXIII Festa do Muíño de Fausto, que se celebrou a fin de semana organizada pola asociación cultural e folclórica Tromentelo e a Comunidade de Montes de Coiro. O programa de onte comezou cunha andaina polos montes da parroquia, con saída desde o recinto a carón do Bouzós para percorrer e coñecer espazos singulares de interese natural e paisaxístico.

A banda de Gaitas Tromentelo entrou no recinto como introducción ao pregón de Carme Penim, ás 13.00 horas, e ofreceu logo varias pezas, comezando co himno galego. Ao mesmo tempo xa se disfrutaba de xantar popular –mexilóns, empanada, ovos con pan de millo e chourizos, regados con viños de colleita propia–, romaría e foliada con música tradicional. Pola tarde participou Sé Rial co contacontos “O jato lambón” e o peche cultural a carón do río Bouzós foi no serán co grupo silvaRedonda.

Suscríbete para seguir leyendo