El PSOE se vuelca ante las elecciones europeas para frenar “a las derechas”

El PSOE de O Morrazo celebró este fin de semana una asamblea comarcal abierta en Bueu, una cita con la que la formación se pone en marcha de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio. Una convocatoria en la que insisten que hay mucho en juego. “Hay mucha diferencia entre los partidos europeístas y los euroescépticos de ultraderecha. Las directivas que se aprueban en el Parlamento Europeo tienen incidencia directa en las políticas nacionales de cada país y en nuestro día a día”, advierten desde la directiva socialista, que hacen un llamamiento para frenar la suma de “las derechas”.

La asamblea comarcal se desarrolló en la sala multiusos del Centro Social do Mar, con la presencia de casi medio centenar de militantes, y con una nutrida representación de cargos del partido. Así acudieron, entre otros, el secretario y la vicesecretaria general del PSOE de Pontevedra, David Regades y Paula Fernández; representantes en el Parlamento de Galicia como Elena Espinosa, Paloma Castro o Carlos Font; y representantes a nivel municipal, como las tenientes de alcalde de Cangas y Bueu, Iria Malvido e Isabel Quintás; el portavoz municipal de Moaña, Mario Rodríguez; o el alcalde de Vilaboa, César Poza.

La reunión estuvo marcada por el reciente periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Mientras el gobierno socialista ofrece gestión y responde con los mejores datos económicos de los últimos años, el PP y sus socios de la ultraderecha pretender acabar con la persona que eligieron los españoles para presidir España”, afirmó Regades ante la militancia. El secretario general también reprochó al PP su “política de insultos, falsedades y crispación” y defendió que desde el PSOE “defenderemos el diálogo, la política útil y la democracia”.

El municipio elegido para esta asamblea comarcal abierta fue Bueu y la secretaria general de la agrupación local, Rosa Piñeiro, ponía en valor la importancia de este tipo de encuentros con la militancia, que está previsto que se repitan con más frecuencia. “Es una forma de pulsar el ambiente, de alguna manera lanzar una muestra de apoyo y, sobre todo, de reafirmarnos en que somos socialistas y de izquierdas, que no estamos solos y no vamos a dar un paso atrás”, resumía tras esta asamblea en el Centro Social do Mar.