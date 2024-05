Creando cantera alfombrista

Queda menos de un mes para el Corpus y en Bueu están intentando crear cantera de alfombristas para asegurar el relevo generacional. Este fin de semana el Concello y los colectivos alfombristas organizaron unas jornadas para acercar este arte efímero a personas de todas las edades y que se animen a llenar las calles de Bueu de alfombras florales el próximo 2 de junio.

Para que luego digan que el gobierno de Bueu es sectario

Aún no se conoce toda la programación de la fiesta del Corpus en Bueu, pero sí que sabemos cuál será la orquesta que amenizará la verbena: Los Españoles. No parece que el nombre le haya supuesto ningún problema al gobierno local encabezado por el BNG y que de paso seguro que deja sin palabras a alguno que les acusaría de sectarios. Eso sí, ya vemos venir el año que viene a alguna orquesta llamada Los Colchoneros o Los Cholistas. Si no existen, ya se encargará ese alcalde de fe “atlética” de crearlas.

Debería crearse un fondo por el sorteo de mesas electorales

Ya sé que lo dice la ley y que hay que cumplirla a rajatabla y que los concejales tienen derecho a cobrarlo y todo eso, pero también lo tienen a renunciar a ello o a depositar el importe en un fondo común con fines solidarios, por ejemplo. Porque, seamos claros, cobrar unos cien euritos, en números redondos, por contemplar cómo un técnico de Estadística le da al botón del ordenador para que un programa informático elija de forma aleatoria –se supone– a los integrantes de las mesas electorales parece algo excesivo, ¿no?

