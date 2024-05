O IES de Rodeira e o Xesús Taboada Chivite, de Verín, intercambian experiencias educativas

Neste curso académico 2023-2024, o IES de Rodeira participou activamente no programa “Observa Acción”, unha iniciativa que busca fomentar o intercambio de experiencias educativas entre centros escolares de diferentes rexións. O instituto cangués emparellouse co IES Xesús Taboada Chivite, de Verín, para aprender mutuamente sobre os seus respectivos funcionamentos e programas educativos.

Durante esta colaboración, cinco docentes do IES de Rodeira visitaron no mes de marzo o IES Xesús Taboada Chivite. Alí, sumérxense na rica experiencia do centro na atención á diversidade, o innovador programa de Tutoría entre Iguais e a destacada tradición de producións musicais anuais, que involucran a profesorado e alumnado, entre outros aspectos relevantes. Logo, cinco docentes do Taboada Chivite visitaron Rodeira en abril para explorar os seus programas Erasmus+, os proxectos de biblioteca e o programa Kiva. “Esta experiencia permitiu un intercambio enriquecedor de ideas e prácticas educativas entre ambos centros”, suliñan.

Actualmente, o IES de Rodeira está en proceso de pechar colaboracións futuras co IES Xesús Taboada Chivite e outros centros educativos. Ademais, unha vez avaliada a experiencia por parte dos asesores da Consellería de Educación, espérase que ambos centros sexan seleccionados para realizar observacións noutros dentro do territorio estatal ou mesmo nalgún país da Unión Europea. “O programa Observa Acción demostrou ser unha ferramenta óptima para o crecemento profesional e a mellora continua da calidade educativa en ambos centros participantes”, recalcan.