Alumnos del Colegio Vigo limpian la playa de Rodeira

Una treintena de alumnos y varios profesores del Colegio Vigo se desplegaron ayer por la mañana en la playa de Rodeira para limpiar la arena de residuos, actividad que también realizaron en años anteriores. El Concello de Cangas aportó guantes, bolsas y contenedores, y la brigada escolar el trabajo de campo en vísperas de la temporada de baño.

¿Un festival para Coral Ríos?

Nos cuentan que la concejala de Promoción Económica de Moaña, Coral Ríos, está soportando bromas de su círculo más cercano en los últimos días. Y todo porque en la programación alrededor de las Letras Galegas se anuncia un Festival Coral. Algunos le preguntan si es un evento musical en su honor. La verdad es que el concierto de corales de Moaña incluso se tiene que dividir en dos jornadas, como ocurrió con el del San José. La razón de ello es que hay tantas agrupaciones en la villa que es casi imposible que coincidan todas en una misma tarde. Un buen ejemplo del gran estado de salud que vive la música moañesa.

Derbi asegurado para la temporada 2024/2025

Es una pena que el Cruceiro do Hío no lograse el ascenso y abandonar el pozo de la Tercera Galicia. El único consuelo que queda es que los vecinos de O Hío y los de Aldán se garantizan dos derbis más para la próxima temporada. Así la liga tiene un aliciente y los clubs seguro que aprovechan la taquilla. Se echan en falta estos derbis en categorías superiores, como era habitual no hace tanto. ¡Vendrán tiempos mejores!

