Aprendiendo desde pequeño lo que es la clase obrera.

Son el arqueólgo Benito Vilas y su hijo, que estaban el miércoles viendo como pasaba la manifestación del Día 1 de Mayo en Cangas. Lo hacían desde la Alameda Vella, donde también jugaba el pequeño.

Reunión en la cumbre entre Balonmano y gobierno de Cangas

Hubo reunión, ayer, en la cumbre, entre el gobierno local de Cangas y la directiva del Club de Balonmano Frigoríficos Morrazo. Estaban todos. Y no se trataba de una reunión cualquiera, que aunque no se escucharan voces y el talante fuese de amistad el encuentro duró tiempo. No se quiere hablar del asunto, aunque se supone fuese económico, pero hablar se habló sin parar. Pero todo se desarrolló en tono amistoso, dialogante y con gran cordialidad. Ya nos dirán después el motivo por el que la reunión se prolongó durante tanto tiempo. ¡Ni la consulta de un médico, oigan!

Las paredes socialistas son de papel pinocho

Donde hubo alboroto fue en la ejecutiva socialista de Cangas. Las voces traspasaban las paredes, que ya no son demasiado gruesas en esta especie de galerías de la calle Noria, donde parece que el nombre de la vía se ajusta a las circunstancias. No hacía falta ni poner el oído, ni utilizar la muy centenaria técnica del vaso, tan utilizada en películas de espías, tanto en las buenas como en las malas. Son tiempos convulsos para el PSOE en España, lo que seguro al corto y medio plazo supondrán cambios en el organigrama del PSOE en Ferraz.

