Secretaría no tiene ningún informe pendiente para el PXOM porque no le fue solicitado

No hay pendiente ningún informe de Secretaría ahora mismo para elaborar el Plan Xeral de Cangas. Y no lo está porque el gobierno local aún no trasladó a los técnicos municipales esta necesidad para hacer encajar los cambios en el contrato que se pretende prorrogar por parte ambas partes. Antes, la empresa contratada en su día para realizar estos trabajos tiene que presentar el cronograma y los costes económicos que suponen la adaptación de los trabajos, como bien señaló el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias. Ayer, en el citado departamento aún se estaba esperando por Monsa, que no se puso en contacto con el Concello en un mes.