O Bouzós xa ronda o rodicio de Fausto

A Festa do Muíño de Fausto, obrigada cita anual coa cultura tradicional e o xantar popular, acada a 33ª edición cun amplo cartel de actividades que se prolongará ao longo da vindeira semana, organizadas pola asociación cultural e folclórica Tromentelo coa colaboración do Concello de Cangas, a Deputación de Pontevedra e as Anpas de A Rúa e “Fornobedo”, do Ceip Castrillón.

O programa comeza o xoves día 2 coa charla “Eólicos no Morrazo”, pola Mancomunidade de Montes do Morrazo, ás 20.30 horas no Centro Cultural de Coiro. Á mesma hora e no mesmo local, o venres 3 presentarase a “Guía didáctica do monte veciñal en Mancomún”, a cargo de Eva Pereira Iglesias.

O sábado 4 no Muíño de Fausto celebraranse “Os maios” do Ceip Castrillón (17.30 horas), seguido dun Serán e debullada infantil coa participación das asociacións culturais Lembranzas da Ría, Peis d´hos, grupo de danzas Pais de San Roque e asociación cultural e folclórica Tromentelo. A xornada de noite correrá a cargo de Davide Salvado e Fransy González, grandes investigadores da tradición oral e musical galega, un concurso de debullada para adultos e a degustación gratuita de papas de fariña milla, arredor da medianoite.

A xornada central da Festa do Muíño de Fausto é o domingo 5. Comezará cunha andaina polos montes de Coiro que partirá desde o propio recinto ás 10 da mañá. Ás 12.45 fará entrada a banda de gaitas Tromentelo, previo ao pregón que protagonizará Carme Penim, seguido dun concerto. Para as 2 da tarde está previsto o xantar popular, romería e foliada, que se prolongará ata enlazar coas actividades da tarde. Ás 17.30 horas haberá unha representación de teatro familiar, “A corva”, pola compañía “A cova das letras; ás 19.00 repetirán Davide Salvado e Fransy González, e ás 19.30 actuará o grupo silvaRedonda, unha murga galega formada por dúas gaitas, clarinete, acordeón, bombardino, tambor e bombo con pratos e un repertorio de pezas tradicionais, outras de autor e composicións propias.

