Campeonas del IES Monte Carrasco en Orientación.

Las alumnas del instituto Monte Carrasco de Cangas Swen Iriarte Martens y Sandra Piñeiro demostraron sus habilidades de orientación, mapa en mano, en el Campeonato Provincial de esta modalidad, dentro del programa Xogade, celebrado en Castrelos, en Vigo, al que acudieron 38 estudiantes del centro. Quedaron segundas en individual infantil y cadete femenino.

La otra oposición de O Morrazo

Pues ya hay oposición en O Morrazo que no habla, que se corrompe en el silencio, que se moviliza en las sombras, que cambia de rumbo con frecuencia, que se confunde en el olvido, que transita por caminos pedregosos, que se alimenta de sueños equivocados, que mira a un lado, que lo hace por encima del hombro, que discurre más que ocurre, que no piensa, medita, que baja de la cima a la que no sabe como subió, que se vuelca en quimeras, que se acciona con un botón, que arranca a trompicones, que tiene manías, que se vuelve rencorosa. e O Morrazo. Y todo por nada.

Algo se mueve en el chalet

Algo se mueve en el Chalet, que así se llamaba el inmueble que hay en Rodeira y que está pegado a las pistas del keniata. La casa, abandonada desde hace años, parece encaminarse a mejorar sus días. Se muestran huellas de que limpieza, al menos, se está haciendo.

La semana pasada vimos como las casetas de los marineros de Cangas también ejercen la función de lugar para festejar cumpleaños a niñ@s . Había toda una fiesta montada que llamaba la atención a los paseantes de turno. Pero bien, eh. Daba gusto verla.

