Teatro versus educación?

Hoxe comeza a XXVI Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo (MOTESMO) que durará até o día 26. Participan os grupos de teatro Sei do Colexio San Narciso de Marín- nesta ocasión o centro educativo coordinador e anfitrión da Mostra- Comediantes Anónimos do IES Joan Carballeira de Bueu, o grupo do IES das Barxas de Moaña e Teatro Soliños e o Obradoiro de Teatro ámbolos dous do IES María Soliño de Cangas. E como grupo invitado estará Teatro Aberto de Cangas.

Ao redor de cincuenta rapazas e rapaces, estudantes da ESO e Bacharelato, subirán ao escenario como intérpretes ou manexarán desde a sala, como técnicas e técnicos, a mesa de son e luces.

O seu público será as compañeiras e compañeiros, do seu instituto e dos outros centros participantes na Mostra, que verán representadas historias sobre feminismo, a amizade, sobre mundos de ficción, o teatro dentro do teatro e tamén sobre a memoria histórica.

Velaquí pois a continuidade en 2024, desa primavera que foi a primeira Mostra de Ensino Secundario que se celebrou no IES Joan Carballeira de Bueu do 22 ao 25 de abril de 1997.

No outono de 1996 diferentes persoas, todas elas docentes de diferentes materias, “confabuláronse” para que o teatro fixese acto de presenza na educación convencidas das súas inmensas e inexploradas posibilidades pedagóxicas. Si, realmente foi, e segue a ser, unha confabulación, unha conspiración, darlle alento ao teatro dentro dun sistema educativo (Consellería de Educación, inspección educativa, claustros e consellos escolares) onde a arte dramática é, en xeral, esquecida ou menosprezada.

O grupo de teatro nun centro educativo é o lugar onde as mozas e mozos teñen a ocasión de descubrir o seu corpo e as súas posibilidades expresivas coa voz e o xesto; de fomentar a súa imaxinación e creatividade; de vencer a súa timidez; de coñecer, encontrarse e coller confianza coas súas compañeiras e compañeiros nun ambiente lúdico; de expresar os seus sentimentos e comprender os alleos; de procurar novas sensacións; de divertirse e pasalo ben.

Que valiosos obxectivos desde a perspectiva dunha educación integral da persoa! E non son teorías extraídas de libros de pedagoxía –que tamén. O significativo é que aquí están recollidas as opinións das rapazas e rapaces integrantes de grupos de teatro ao longo destes anos.

E compre subliñar que algúns dos aspectos sinalados: expresar os sentimentos, coñecer, encontrarse e coller confianza cos outros...son na actualidade moi relevantes dados os problemas de saúde mental detectados entre a mocidade.

Polo demais compre ter en conta que no teatro, chamémoslle agora xogo dramático, o individuo esquece as normas impostas pola actividade cotiá mais ao mesmo tempo, como en todo xogo, hai regras que debe respectar. Deste xeito o alumnado que participa voluntariamente no grupo de teatro percibe, mesmo nun clima lúdico e creativo, a necesidade da disciplina consigo mesmo e cos demais: os ensaios esixen puntualidade, a montaxe dunha peza demanda colaboración recíproca, e a maior o menos calidade estética da representación demanda traballo e compromiso.

Por outra banda, ao longo destas 26 edicións hai claros exemplos de que a actividade “extra escolar” de teatro nun centro educativo pode ser un elemento dinamizador fomentando o traballo en común de diferentes departamentos didácticos. Relendo diferentes programas de man de mostras anteriores, observase como na posta en escena dunha peza aparecen con frecuencia anotadas, as colaboracións dos departamentos de deseño, de lingua galega, de educación física, de música ou de tecnoloxía. En certas ocasións as sinerxías incluso chegan fóra dos muros da escola como, por exemplo, é o caso dos textos Gallaegaria e Crónicas da peste dúas obras de Xosé Manuel Pazos Varela, de feliz memoria, representadas polo grupo de teatro do IES de Rodeira en dúas Mostras.

Se nos comezos da MOTESMO, a maioría das directoras e directores das montaxes escolares eran docentes dos propios centros, cada vez máis os grupos de teatro son dirixidos por profesionais alleos ao centro. Se realmente as direccións dos institutos e colexios están pola labor de fomentar o teatro entre o seu alumnado, sería de moito proveito divulgar ao comezo de curso, a convocatoria para apuntarse a esta actividade. Tamén sería moi de agradecer que estes profesionais fosen atendidos debidamente, pois en ocasións andan perdidos polos corredores ou vense obrigados a cambiar de aula de ensaio con demasiada frecuencia...

Se isto non acontece, cada vez haberá menos grupos de teatro nos centros educativos a pesares do inmenso valor pedagóxico desta actividade.

Ánimo pois e a seguir conspirando polo Teatro na Educación. Até a próxima XXVII edición da MOTESMO!

(*) Docente e director teatral

