Portos de Galicia finaliza la reparación del paseo marítimo de madera de Aldán

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, informó ayer sobre el final de los trabajos de reparación de los desperfectos provocados en el paseo portuario de Aldán, en el municipio de Cangas, por el impacto de un vehículo. El ente público encargó una inspección técnica de la zona inmediatamente después de haber conocido el siniestro. Este trabajo constató que no existía ningún daño estructural previo al impacto del coche accidentado y que el resto de la estructura, a excepción de la zona dañada en la colisión, mantenía las condiciones de seguridad para el tránsito peatonal.

Mantiene que en los últimos días, Portos procedió a la reparación de daños por los que tramitará ante la aseguradora del vehículo la oportuna reclamación. En concreto, los trabajos realizados consistieron en la recolocación inmediata de los bolardos de piedra en el punto de impacto del vehículo y posteriormente en la reparación de la estructura de madera deteriorada, con una inversión aproximada de 10.000 euros.

Esta obra enfrentó al gobierno de Cangas con Portos de Galicia. Hay que recodar que quien precintó el paseo marítimo de madera fueron los servicios municipales de emergencia el mismo día del accidente. Después Protección Civil presentó un informe en el que hablaba de daños estructurales, dejando la puerta abierta a que pudiera haber más de los que produjo el propio accidente, que ayer Portos de Galicia se ocupó de aclarar, sobre todo por cuestiones de seguro, ya que como adelantó, le va a pasar al seguro de la propietaria del vehículo el coste de la reparación.

El Concello de Cangas manifestó que no retiraba el precinto mientras no hubiera un informe de Portos favorable. No hizo falta. El ente portuario recodó que se trataba de una infraestructura de su competencia y que era de su responsabilidad la seguridad de la misma. Ayer confirmó que el paseo no registraba más daños que los causados por la colisión.