El Plan Xeral de Cangas, pendiente de otro informe de Secretaría y de la empresa Monsa

Pasó justamente un mes de la polémica reunión de portavoces (a la que asistió Mariano Abalo por AV) para dinamizar el Plan Xeral de Cangas, que sigue perdido en un mar de confusiones, informes, contrainformes y con esa sensación de que nadie quiere sacar adelante este documento tan importante.

Transcurrió un mes y aún no hay un informe de la secretaria del Concello de Cangas en la que se indique cómo se van a recoger los cambios que se pretenden realizar en el avance del Plan Xeral, cuando al mismo tiempo se considera que es una prórroga del contrato. Porque gobierno local y Partido Popular están de acuerdo en retirar del documento las Áreas Integrales de Actuación en el Rural, que incluyó Mariano Abalo cuando era concejal de Urbanismo y ahora es solo miembro de Alternativa dos Veciños (AV) pero acude a las reuniones que se convocan para temas tan concretos como este del Plan Xeral. AV no quiere que las mismas se retiren del documento.

Avanzó un mes y no hay noticia ninguna de la empresa Monsa, que tiene adjudicado el contrato para elaborar el documento y que en el encuentro que tuvo con los distintos representantes políticos de los partidos representados en la corporación municipal anunció su intención de continuar. Sí que es cierto que aún no finalizó abril. Fecha límite que ofreció Monsa para presentar en el Concello un cronograma de actuación y una propuesta económica de lo que van a suponer los gastos de adaptación a la nueva Ley y las modificaciones en el documento que figura como borrador o avance. Y es que el cronograma y la propuesta económica que presente Monsa aún puede suponer la ruptura de la prórroga del contrato, bien porque el Concello considere que la propuesta económica es muy elevada o que el tiempo no se ajusta a las pretensiones de un municipio al que urgen un documento de este tipo si quiere avanzar, fundamental junto la circunvalación para modernizar Cangas y ajustar su urbanismo a la realidad. Ahora mismo, por ejemplo, no hay suelo para construir en Cangas.

Monsa no se puso en contacto, de momento, con el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, ni tampoco el edil con la empresa. Uno espera por el otro. Pero ya pasó un mes y hay que decidir si el Concello acepta o no las condiciones que impondrá Monsa. Habrá que confiar en que la propuesta de Monsa llegue esta semana a las dependencias municipales. Porque puede haber sorpresas.

También está pendiente la circunvalación de Cangas. Cierto que no figura en los presupuestos de la Xunta de Galicia para este año. Pero la nueva conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, debe responder al gobierno de Cangas. La circunvalación es fundamental para el desarrollo y vertebración del municipio y es una deuda que la Xunta de Galicia tiene con el Concello de Cangas, que acordó que no se convirtiera en autovía el tramo del corredor que pasa por Cangas y llega hasta Aldán, a cambio de que se hiciera la circunvalación, un acuerdo del que parece que la Xunta de Galicia se olvidó por el elevado coste, que se triplicó cuando el proyecto ejecución ya había sido aprobado. Y si la consellería, como dice, que pide colaboración del Concello para afrontar asuntos como éste, también puede mirar a la Diputación de Pontevedra. Porque los atascos los fines de semana del largo verano afectan a gran parte de la población de Vigo y del área metropolitana.

