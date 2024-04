Memoria de Moaña en Israel

Una línea de amistad mantiene unidas desde hace años a Moaña y a Tel Aviv, en Israel, a través de dos familias que desde la universidad nunca han dejado de perder el contacto, más intenso ahora por el conflicto en Oriente Próximo debido a la guerra de Israel-Hamás, tras la masacre terrorista del 7 de octubre, y las consecuencias del ataque de Irán con el lanzamiento de 200 drones y misiles sobre territorio israelí en la noche del 13 al 14 de abril.

Matías Sacla, veterinario jubilado, y su mujer Rita Alicia, odontóloga, viven en Israel desde 1977,a donde emigraron procedentes de Argentina, como muchos judíos, y desde hace 10 años residen en Tel Aviv, la segunda ciudad en importancia del país, tras la capital Jerusalén. Recuerdan perfectamente su visita a Cangas y a Moaña en el año 2000 para estar con sus amigos, y las similitudes con Tel Aviv por el mar y las playas, allí bañadas por el Mediterráneo. Recuerdan cuánto les gustaron los miradores sobre la ría de Vigo, el puente de Rande y “por supuesto su gastronomía, los mejillones, el chuletón y los quesos de cabra” como también la “calidez de su gente, amabilidad y acogedores y sociales que son”.

Pese al conflicto bélico en Israel, asegura que la vida sigue en Tel Aviv, con unos 500.000 habitantes, en donde estos días las familias se preparaban para celebrar la fiesta de Pésaj, que es la Pascua judía: “Familias y amigos se reúnen alrededor de la mesa rezando y cantando y, por supuesto, comiendo los platos tradicionales de Pésaj”. Matías Sacla reconoce que “a los israelíes les gusta mucho reunirse, asistir al cine, al teatro, ir a las playas y viajar al extranjero. Es común las reuniones en los parques, en los que hacen asados, añade, y aún en estos días de tensión “los lugares de diversión están llenos de gente, sobre todo jóvenes de ambos sexos”.

Lazos amarillos en Tel Aviv para pedir la liberación de los secuestrados por Hamás. / Fdv

Pero entre esta aparente normalidad, con los termómetros a 24 grados y con las familias en las playas o haciendo vida en los centros comerciales, como en cualquier otra ciudad, no se olvidan los trágicos sucesos y a los secuestrados por Hamás, cuya liberación se reclama por toda la ciudad con lazos amarillos . Este pasado fin de semana acudieron a un ballet moderno en el Museo de Arte de Tel Aviv: “Está rodeado por un gran espacio, una plaza, que desde el 7 de octubre tiene instaladas carpas y un escenario, en donde se reúnen a diario las familias de los secuestrados y al que acude gran cantidad de público para apoyar. Desde entonces a esta plaza la llaman Plaza de los Secuestrados”.

La familia disfruta de una de las playas de Tel Aviv. / Fdv

Matías Sacla no cree que haya más tensión que en anteriores conflictos bélicos : “El Estado de Israel desde su fundación ha tenido varias guerras con sus vecinos, pero es cierto que la invasión que sufrió el sur de Israel el 7 de octubre por parte de Hamás y en la que asesinaron a cientos de jóvenes que participaban en un festival musical y miles de miembros de los kibutz cercanos a la frontera con Gaza, además de los cientos de secuestrados ha provocado una revulsión en la población, sobre todo por la creencia que se podría vivir en paz con nuestros vecinos de Gaza y Cisjordania. Muchos miembros de los kibutz vecinos a Gaza (incluso algunos de ellos fueron asesinados) actuaban en ONGs solidarias con los palestinos y que los llevaban a los hospitales israelíes para ser atendidos por enfermedades que en los hospitales gazatíes no los podían atender por no tener el nivel de conocimientos que hay en Israel”.

Respecto a si cree que este conflicto bélico daña la imagen de los judíos en el mundo, habla con claridad: “El mundo está acostumbrado a que los judíos hagan lo que dijo Jesucristo en el Sermón del Monte: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra” (Mateo 5:39). Los judíos de Israel ya no tienen con sus enemigos la paciencia, la tolerancia y la no violencia que dicto Jesucristo. Por suerte los dirigentes del mundo libre no se dejan engañar por las manifestaciones de los musulmanes y estos dirigentes apoyan y ayudan a Israel en este difícil momento. Nos hubiera gustado tener una imagen de pueblo paciente, tolerante y no violento, pero las circunstancias nos han obligado a defendernos de los ataques de nuestros enemigos y decimos Nunca más”.

El matrimonio, en Cangas en el año 2000. / Fdv

En las casas, todos viven con habitaciones que son búnker de refugio. En Israel están familiarizados con esta forma de vida y con las sirenas que alertan de bombardeos. Aquí no suenan, pero sí que lo hacen en países vecinos como Francia en donde ya suenan como simulacros para la población en caso de que realmente ocurra una evacuación.

¿Cómo son esos búnkeres en Israel?: “Tanto en la primera vivienda (apartamento) que tuvimos como en la casa (que nos construimos) teníamos búnker, una habitación blindada es decir con paredes de hormigón y puertas y ventanas de hierro. En Tel Aviv, en donde vivimos desde que me jubilé, compramos un apartamento en el que también hay un búnker. Esta habitación la hemos usado en los últimos años varias veces como tal es decir como refugio ya que la organización terrorista Hamás ha tirado en diversas oportunidades misiles que han llegado a Tel Aviv. Por suerte el país tiene un sistema defensivo (llamado Domo de Hierro) muy bueno que detecta de inmediato cuando un misil sale al aire, sabe su dirección y donde puede caer. Para eso cada municipio tiene un sistema de sirenas (alarmas) que se escuchan claramente cuando se sabe que un misil puede llegar al área. En Tel Aviv está a aproximadamente a unos 60-90 segundos del momento en que se detecta el misil, tiempo que nos permite correr a la habitación refugio /bunker, en el que permanecemos hasta que dejan de sonar las sirenas indica que el peligro ha pasado. Estas habitaciones en los edificios modernos de apartamentos se usan como una habitación normal es decir pueden ser dormitorio u otro uso. Mi esposa que es odontóloga y actualmente n, que no ejerce la profesión la usa para uno de sus hobbies que es la escultura y tiene en ella el horno y demás implementos que necesita. También tenemos en esa habitación refugio una cama plegadiza para que duerman en ella algunos de nuestros nietitos cuando nos pueden visitar”.