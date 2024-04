Santos aclara a PSOE y PP que lograron que el convenio de 2020 las incluyera con odontología en el edificio de Sisalde

De graves y falsas califica la alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, la nacionalista Leticia Santos, las últimas acusaciones de PP y PSOE respecto a la permanencia de las urgencias del PAC de Moaña en Cangas que considera que tira por la borda el inmenso trabajo de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública.

Aclara que en 2019, la Consellería de Sanidade excluía los servicios de urgencias y odontología en la construcción del nuevo centro de salud, que se ejecuta en el polígono de Sisalde, y que fue gracias a la negociación liderada por la Mesa da Sanidade de aquel momento la que consiguió que se incluyeran estos servicios en la dotación sanitaria. Por lo tanto la firma del convenio entre la consellería y el Concello, en febrero de 2020, supuso “blindar a prestación do servicio de Urxencias en Moaña”. Asegura también que decir que las urgencias siguen en Cangas tras la pandemia por la firma del convenio “es completamente falso e manipulador” y añade que en el convenio se condiciona como “futurible o seu traslado a un Centro Integral de Saúde, que aínda nin sequera existe e que viría a suplantar ao Centro de Alta Resolución do Morrazo, xa que iso suporía incrementar a actual capacidade resolutiva do PAC minimizando a necesidade de derivacións aos centros hospitalarios de Vigo, ao preverse nesta futura dotación un servizo 24 horas, dotado con probas diagnósticas, camas de observación, laboratorio, base do 061 para ambulancias e sala de telemediciña con conexión directa aos hospitais”.

Responde de esta manera al portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, que argumentó que ellos no acudían a las concentraciones semanales de la sanidad por considerarlas una hipocresía de la alcaldesa ya que en el convenio del centro de salud hipotecó las urgencias en Cangas, como también indicó el portavoz del PP, Javier Carro, que volvió a insistir en que las concentraciones están politizadas.

La alcaldesa asegura que la Xunta es la que incumplió su palabra de devolver las urgencias a Moaña cuando se superara la emergencia sanitaria del COVID y podría estar incumpliendo el convenio firmado con el Concello al no estar prestando en la actualidad este servicio en la villa. Reconoce que esta misma semana han pedido una reunión con el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para tratar de la atención primaria en Moaña. Pide al PP y al PSOE que dejen de mentir y de justificar lo injustificable, que ejerzan su cargo con responsabilidad, trabajando a favor de la mejora de los servicios sanitarios de Moaña, en lugar de para la Xunta de Galicia “que castiga á nosa vila cun peor nivel de servicio sanitario do que tíñamos no 2020”. Recuerda que los vecinos de Moaña están dando ejemplo en la defensa de la sanidad pública y que como alcaldesa seguirá trabajando en el plano institucional y acompañando cada domingo las movilizaciones, como la de hoy, nuevamente a las 11:30 ante la Casa do Mar.

